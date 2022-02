About an Elf Test+

Teaser Ihr habt noch nie von diesem Pseudo-Adventure gehört – und es war besser so. Aber Hagen hat es gespielt und zur Aufarbeitung des Erlebten muss er seine Erfahrung mit der Welt teilen.

Die schrägen Haupt-Hintergründe der Welten sind ein Spielbestandteil, der nicht katastrophal geworden ist.

Alice im Schundland

Direkt zu Beginn stachen mir die gruseligen Charakter-Modelle aus dem Uncanny Valley förmlich die Augen aus. Als wäre das nicht schlimm genug, veranstalten die blonde Heldin Dam und ihre ebenso blonde Freundin Dido einen Gesichtszirkus, bei dem es mir kalt den Rücken hinunterläuft.

Protagonistin Dam greift an. Die "Animation" dieses Angriffs besteht aus einem rhythmischen Wechsel zwischen diesem Standbild und einem zweiten.

Ist das ein Spiel oder kann das weg?

Meinung: Hagen Gehritz About an Elf ist ein unerklärlicher Trip. Die "Grafik" werde ich wohl noch in einer Therapie verarbeiten müssen. In Sachen Interaktivität wird minimal mehr als nichts geboten: Offensichtliche Hotspots anklicken, um in Unterbildschirmen alle Monster mit offensichtlichen Entscheidungen zu besiegen. Für die Abarbeitung dieser mit einer Hirnzelle bewältigbaren Aufgaben dürft ihr eine weitere Fuhre Quatsch lesen und wenn alle Monster eines Landes besiegt sind, geht es ins nächste, um dort exakt dasselbe zu tun. Wieder und wieder, bis ich endlich aufhöre zu spielen oder der einsetzende Wahnsinn mich gnädig von meinem Elend erlöst.



Das Schlimmste: In Sachen Humor zündet sogar manch eine Szene. Zum Beispiel wenn ich einem freundlichen Monster, dem Nichts fehlt, das Nichts aus meiner leeren Flasche schenke und dafür leere Versprechungen erhalte (theoretisch, denn ein Inventar gibt es nicht). Den Gag habe ich auch schon woanders gelesen, aber er ist zumindest etwas unterhaltsam.



ABOUT AN ELF Switch

Einstieg/Bedienung Point & Click; einfacher geht Steuerung nicht

Unterstützt den Touchscreen der Switch Dialoge lassen sich nicht vorspulen

Beim Spielen überkommt einen das ungute Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben Spieltiefe/Balance Ein paar lustige Gags...

Schräge Umgebungen ... aber der ganze Schwachfug nutzt sich ab

Kaum etwas in Umgebungen zu entdecken (oder überhaupt sinnvolle Interaktion)

Nur Text zu lesen wäre besser als die schwachsinnigen "Kämpfe" zu erdulden

Die ständige Repetition des Spielablaufs ist die Bilderbuch-Definition von Wahnsinn Grafik/Technik Es lässt sich deinstallieren Die Gesichter sorgen für Albträume

Lächerliche "Animationen"

Es braucht allen ernstes Ladezeiten beim Wechseln der Bildschirme

Man kann es nicht mit Feuer töten, weil es direkt aus der Kitsch-Hölle gekrochen kam Sound/Sprache Musikuntermalung ist keine Katastrophe Multiplayer Zieht nicht andere mit in diese Sache hinein 1.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: 50 Meter Sicherheitsabstand

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start 50 Meter Sicherheitsabstand

GamersGlobal riskierte die seelische Unversehrtheit des Autors zur Erstellung eigener Screenshots und VideoszenenEtwas seltsames geschah, als ichstartete und erstmals die Charaktermodelle in ihrer ganzen Scheußlichkeit erblickte (das Vorschaubild des angeblichen Adventures ließ es zwar vorher erahnen, aber ich war dennoch nicht vorbereitet). Noch während sich in meinem Hirn die ersten Synapsen wimmernd umarmten, um die Erinnerung an diese unheilvolle Stil-Mischung ausund Sadomaso-Katalog in meinem Gedächtnis zu verankern, klebte mein Unterbewusstsein auf eben jene Erinnerung das Versandetikett in Richtung Verdrängunszentrale. Allerdings kann ich noch nicht verdrängen, schließlich habe ich mich fatalerweise freiwillig für einen Test gemeldet, als wir an einem schwarzen Unglückstag über dieses Kuriosum stolperten.Daher lasse ich nun pflichtschuldig alles aus mir herausfließen, was ich zum Möchtegern-Adventure About an Elf vom Texaner Indie-Entwickler Meringue Interactive in Erfahrung brachte, damit danach der süße Zauber der Verdrängung sein Werk vollbringt.Die Geschichte dreht sich darum, dass Dam als selbsternannte Elfenprinzessin sich Geschichten ausdenkt, wie sie mit der Katze Roland Elftopia entdeckte, damit sie von Dido Gummibären schnorren kann. Es ist astreiner Nonens. Quatsch mit Soße, der seine Quatschigkeit genießt mit zusammenfantastibulierten Wörtern und Gags, die sich entweder um die Katzeneigenschaften von Roland oder die Unzuverlässigkeit der Erzählerin drehen, wenn nicht darum, dass alles egal ist, weil sowieso nichts einen Sinn ergibt. Wenn mich nicht gerade die optische Scheußlichkeit gruselte (About an Elf schafft es sogar, die Katze in ein Zerrbild des Horrors zu verwandeln) oder die Stupidität des "Gameplays" mich vor Entsetzen und/oder Langeweile sterben ließ, konnte ich ab und an schmunzeln.Was ist also zu tun, um in der absurden Geschichte voranzukommen? Ihr bereist Länder. Die bestehen aus einem Hauptbildschirm mit seltsamen Gestalten wie einem schwebenden Broccoli-Kopf über einer Pfanne. Daneben tanzen die grotesken Feinde. Tippt ihr nun mit dem Cursor auf einen der Gegner (viel mehr gibt es den Großteil der Zeit nicht anzutippen), kommt ihr zu einem billigst aussehendem Render-Labyrinth, hinter dem ein kurzer Videoclip in Endlosschleife läuft – und es gibt etliche Musik-Playlist-Videos auf Youtube, die ihre Loops zur Hintergrundbebilderung aufwändiger schneiden...Auf diesen Bildschirmen müsst ihr dann alle wiederum dort tanzenden Monster besiegen. Dafür seht ihr kurz einen eingespielten Clip von Dingen, die euch sehr offensichtlich an Feuer, Wasser oder ein anderes Element erinnern. Ihr wählt also aus einem Auswahlbildschirm die magische Kugel mit dem passenden Gegenstück aus und gewinnt. Das ist Brot und Butter dieses Programms: Das digitale Äquivalent zu dem Baby-Spielzeug, bei dem der Klotz mit der passenden Form in die entsprechende Öffnung muss. Was soll man dazu noch sagen?Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)