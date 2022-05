DU 4/2022: Das spielen unsere User

Olphas: Opus - Echo of Starsong (PC)

Olphas begibt sich in Opus - Echo of Starsong an Bord der Red Chamber, um das Sternensystem Thousand Peaks zu erkunden. Und ist hier anscheinend über einen echten Geheimtipp gestolpert.



Wenn ich so überlege, wie viele Spiele aus Taiwan ich bisher gespielt habe, dann fällt mir eigentlich nur Detention von Red Candle Games ein, das mir sehr gut gefallen hat. Jetzt kann ich aber zumindest noch ein zweites dazunehmen. Opus - Echo of Starsong vom taiwanesischen Indiestudio Sigono ist der dritte Teil der (nicht zusammenhängenden) Opus-Reihe. Am besten lässt es sich wohl als Adventure beschreiben.



Echo of Starsong spielt in einer fernen Zukunft in dem Sternensystem Thousand Peaks. In diesem gibt es eine Vielzahl Asteroiden, aus denen die ominöse Ressource Lumen abgebaut wird. Die Story setzt wenige Jahre nach einem Krieg ein und die Gegend ist politisch immer noch instabil. Die drei Protagonisten, ein junger Adliger im Exil, eine "Hexe" (im Krieg wichtig, da sie über die Starsongs eine besondere Verbindung zum Lumen haben, aber jetzt ausgegrenzt) und deren junge Pilotin finden sich auf dem Schiff Red Chamber zusammen und bereisen das System - mit unterschiedlichen Motivationen.



Das Gameplay variiert dabei zwischen textlastiger Visual Novel, Sidescroller-Adventure-Abschnitten mit kleinen, oft soundbasierten Rätseln und der Reise durch das System, die ein bisschen an FTL erinnert, mit Events, Ressourcen und dem Ausbau des Schiffs. Das ist alles recht simpel gehalten, aber durch die Mischung dieser und weiterer Elemente spielte sich das für mich nie langweilig. Dabei erzählt das Spiel eine gute Geschichte, bei der ich mehr als einmal erstaunt war, was für eine Intensität und Dramatik mit vergleichsweise kleinen Mitteln aufgebaut wird. Ich fand das richtig klasse!