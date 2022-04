Teaser Wenn sich Mitarbeiter eines großen Studios abkapseln, dann ist das immer spannend. Wenn es dann noch in den Wilden Westen geht, sind Jörg Langer und Heinrich Lenhardt kaum zu halten.

Der Namekönnte euch ein Begriff sein, wenn ihr euch etwas mit dem französischen Studio Arkane befasst habt. Schließlich hat er die Spieleschmiede im Jahr 1999 mitgegründet und arbeitete an Titeln der-Reihe und dem-Reboot. Im Jahr 2017 nahm er jedoch seinen Hut und gründete später gemeinsam mit dem ehemaligen Arkane-Producerdie Wolfeye Studios. Nun hat die neue Unternehmung mitihr erstes Spiel veröffentlicht und bei Jörg Langer und Heinrich Lenhardt war die Neugier groß genug, um das Roguelike einem genaueren Blick zu unterziehen.Wobei Roguelike nur bedingt beschreibt, was Weird West ist. Die Entwickler selbst betiteln es als Action-Rollenspiel mit Elementen einer immersive Sim. Doch weil damit noch nicht genug Bauteile verwendet wurden, hat man dem Genre-Mix noch eine gehörige Portion Okkultismus spendiert. Nun stellt sich unseren beiden Kritikern natürlich die Frage: Wie viel werden sie von all diesen Einflüssen überhaupt sehen?Denn wie bei jeder Stunde der Kritiker werden Jörg und Heinrich nur die ersten 60 Minuten von Weird West erleben. In dieser Zeit ist aber genügend Platz für allerlei Unfug, sie können Gegner mit Dynamit-Stangen sprengen, lösen damit Kettenreaktionen aus, verleihen ihren Charakteren erste Fähigkeiten und vieles mehr. Nachdem sie sich eingehend mit dem Einstieg des Spiels befasst haben, müssen sie sich der Frage aller Fragen stellen: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen?Diese Stunde der Kritiker markiert außerdem das Ende des Metagames. Nach der ungebrochenen Siegesserie Jörgs seit der Einführung des Formats haben wir uns entschieden, dieses Element zu Grabe zu tragen – doch natürlich nicht ohne eine letzte Strafstunde. Freut euch schon einmal darauf, dass sich Heinrich in der näheren Zukunft durchstirbt!