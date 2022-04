rammmses: Martha is Dead (Xbox Series X)

Ein verstörendes Indie-Horror-Adventure? Da sagt man nicht nein. Auf Playstation übrigens nur zensiert erhältlich, hat sich rammmses aber in die Uncut Fassung auf Xbox gestürzt und Martha is Dead durchgespielt.



Martha is Dead ist ein Ego-Story-Adventure aus Italien von den Machern von The Town of Light. Ähnlich wie im Erstling geht es auch hier vorrangig um psychische Krankheiten und Traumata. Das ungewöhnliche Setting spielt im ländlichen Italien gegen Ende des zweiten Weltkriegs, wo die Zwillinge Martha und Giulia mit ihrer Mutter und dem deutschen Vater, einem Nazi-General (vertont von Udo Kier), in einer Villa leben, während die Befreiung näher rückt, die aber hier eher eine Gefahr darstellt, da man im Grunde auf der Nazi-Seite steht.



Doch darum geht es nur am Rande, denn Martha stirbt gleich zu Anfang und man nimmt ihre Identität an, weil sie ja die beliebtere Schwester war. Und was hat es mit der Geistererscheinung im Wald auf sich? Mehr soll zur wendungsreichen Geschichte gar nicht verraten werden. Das Spiel hat eine sehr aufwändige, detailreiche Grafik und eine Fotografie-Mechanik, die ein wenig an Fatal Frame erinnert. Das meiste geht aber eher in Richtung "Walking Simulator".



Was Martha is Dead wirklich abhebt, sind seine teilweise sehr extremen Sequenzen. Die sind am ehesten vergleichbar mit der interaktiven Folterszene aus GTA V, aber um ein Vielfaches brutaler. Seltsamerweise spuckt das Spiel aber ständig Warnhinweise aus und bietet auch das Überspringen an, was dann wieder sehr halbgar wirkt. Wenn man schon sowas macht, dann sollte man auch dazu stehen. Insgesamt ist das Ganze durch seine Erzählung voller Tabuthemen und mitunter krasser Darstellung reichlich verstörend, aber mit dem nötigen Fingerspitzengefühl. Empfehlung für Freunde des Extremen.