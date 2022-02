DU 1/2022: Das spielen unsere User

Im Rahmen einer groß angelegten Screenshot-Offensive hat sich Jürgen durch einige Sierra-Spiele gerätselt. Unter anderem verschlug es ihn mit Conquests of the Longbow – The Legend of Robin Hood nach England zur Zeit des dritten Kreuzzugs.wurde in Österreich gefangen genommen. Und seither geht es mit unserem schönen England den Bach runter. Gut, dass ich in Gestalt vonmit meinen Mannen im Sherwood Forest und damit im ganzen Reich für Gerechtigkeit sorgen kann.Grundsätzlich spielt sich auch dieses Spiel wie die anderen Sierra-Adventures mit Icon-Steuerung. Ich laufe mit Robin durch die Gegend, lauere an der Watling Street Bösewichtern auf oder tausche mit einem Bettler meine Kleider, spiele Mini-Spiele wie Mühle und rätsle mich so durch die einzelnen Tage. Tage? Ja, das Spiel ist erfreulicherweise in Abschnitte unterteilt, die mit einem abendlichen Treffen der Gesetzlosen am Lagerfeuer enden.Überhaupt sind die eigenen Mannen für mich der Höhepunkt des Spiels. Schöne Dialoge mit ein wenig Witz und die bekannten Namen sorgen für heimelige Wohlfühl-Atmosphäre unter den Baumwipfeln. Und dass die allseits beliebten Sierra-Tode von unseren Leuten kommentiert werden, nimmt ihnen ein wenig den Schrecken. Auch, weil sie teilweise Tipps geben, wie ich den Tod das nächste Mal vermeiden könnte.Ebenfalls klasse: Das Spiel lässt mir an vielen Stellen die Wahl, wie ich vorgehe. Es wertet nicht. Bestehle ich den Bettler oder bezahle ich ihm seine Lumpen? Erst ganz am Schluss wird mein Tun hinterfragt und sorgt für unterschiedliche Enden. Das war beim ersten Mal eine weniger schöne Überraschung...Grafisch ist die Robin-Legende immer noch eine Reise wert. Sehr schöne Pixel-Grafik samt toller Inszenierung. Nothing's forgotten. Nothing is ever forgotten.