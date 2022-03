DU 2/2022: Das spielen unsere User

war im Januar mit gutem Grund galerieabstinent: Er war zu sehr mit Wasteland 3 samt der beiden DLCs The Battle of Steeltown und Cult of the Holy Detonation beschäftigt.Als Komplettierer spiele ich Rollenspiele, die vermutlich gute Zusatzinhalte bekommen, erst, wenn sie absehbar „fertig“ sind. Das ist der Unsitte geschuldet, dass heutzutage DLCs oft keine Addons nach der Hauptstory mehr sind, sondern mittendrin eingeflochten werden. Bei Wasteland 3 bin ich also mal wieder spät dran.Das Spiel hat dafür einiges an Feintuning hinter sich. Kritik an übermächtigen Waffen kann ich in der aktuellen Version nicht üben. Auch ist es zugänglicher geworden. Die Schwierigkeit lässt sich fein justieren. Charaktere können neu geskillt werden - schließlich braucht niemand plötzlich einen zweiten Dieb in der Gruppe. Gestartet bin ich auf normaler Schwierigkeit (mit Friendly Fire). Nach der Hälfte des Spiels habe ich auf schwer umgestellt. Aber auch dann ist es selten passiert, dass mir die ganze Gruppe aus den Latschen gelasert wurde.Die Hauptstory ist ok, gewinnt aber keinen Preis für Originalität. Einige Dinge wie die angespannte Platzsituation in der Basis stören die Immersion, wenn nebenan in einem großen Raum ein Museum eingerichtet wird. Die DLCs sind gut gemacht und solide in die Hauptstory integriert.Der Kern ist für mich das Entdecken der Karte und die spannenden Kämpfe gewesen. Die Charaktere bleiben leider – im Vergleich mit anderen Rollenspielen – relativ blass. Dafür kann das unübersichtliche Inventar super optimiert werden. Eine starke Pistole mit Zielfernrohr zur Fernkampfwaffe umzurüsten und diese dann mit wenigen Aktionspunkten pro Runde mehrfach zu nutzen, hat schon was für sich. Wasteland 3 hat mich 70 Stunden sehr gut unterhalten!