The Last of Us Online: Naughty Dog stellt Entwicklung ein

Fokus ganz auf Singleplayer-Titeln

PS5

Auf dem firmeneigenen Blog gab Entwickler Naughty Dog bekannt, dass die Entwicklung von The Last of Us Online eingestellt wird. Das Studio wollte das Konzept des Multiplayer-Modus Factions aus dem ersten Serienteil (der im Remaster Part 1 nicht enthalten ist) zu einem eigenständigen Service-Game-Titel ausbauen, der im Juni 2022 angekündigt worden war. Später hieß es seitens Naughty Dog, der Ableger brauche mehr Zeit. Ein Bloomberg-Report berichtete, dass der von Sony übernommene Entwickler Bungie bei einer internen Bewertung Fragezeichen hinter die langfristige Motivation von The Last of Us Online setzte.

Die Ankündigung im Blog verrät, dass die Pre-Production des Multiplayer-Ablegers schon seit der Entwicklung von The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5) angelaufen war. Das "ambitionierte" Spiel wäre auf einem guten Weg gewesen, doch als die volle Produktion anlief, sei dem Studio klar geworden, dass es auf Jahre hinaus seine ganze Energie hätte aufwenden müssen, um The Last of Us Online danach zu betreuen und mit Post-Launch-Inhalten zu erweitern.

Der Blogpost zeichnet das Bild des Studios an einem Scheideweg: Entweder man werde zu einem reinen Live-Service-Game-Studio oder man fokussiere sich weiter auf narrative Singleplayer-Titel.

Abschließend heißt es, die Erfahrungen und technischen Investitionen in das Projekt hätten durchaus unschätzbaren Wert für den weiteren Weg von Naughty Dog – und das aktuell mehr als ein neues Singleplayer-Spiel beim Studio entsteht.