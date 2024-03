Baldur's Gate 3: Physische Edition umfasst nun 4 Xbox-Discs

Versand voraussichtlich im April 2024

PC Xbox X PS5 MacOS

Nachdem Baldur's Gate 3 (im Test) vergangenes Jahr zum großen Hit wurde, kündigte Entwickler Larian an, auch eine physische Edition zu produzieren, nachdem der Titel zuvor nur digital erhältlich war. Dabei handelt es sich um eine Deluxe Edition mit Bonus-Beigaben, die im Store des Studios für 80 Euro vorbestellt werden kann, dazu kommen 20 Euro Versand.

Die PC-Version wird einen Key plus einen Installer auf Disc enthalten, bei den Konsolenversionen werden wiederum alle Spieldateien bis zum Stand nach dem großen Patch 5 auf den Discs ausgeliefert, sodass theoretisch kein Internetzugang zum Spielen nötig ist.

Wie Larians Publishing Director Michael Douse nun auf Twitter/X mitteilte, seien es knapp 500 MB zu viel, um die Xbox-Version auf drei Discs ausliefern zu können. In der Deluxe Edition für Xbox Series X wird das Riesen-Rollenspiel also auf vier Scheiben ausgeliefert, bei der PS5 werden es zwei Blu-Rays sein. Aufgrund der gestiegenen Disc-Zahl könnte sich auch der Versandtermin für die erste Welle bei dieser Version vom 25. März 2024 auf Anfang April verschieben. Die jeweiligen Versionen würden aber direkt verschickt, sobald sie fertig sind, erklärt Douse weiter. Deswegen wird die erste Welle PC-Versionen am zeitigsten versandt.