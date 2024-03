Dungeons & Dragons: Hasbro spricht über Pläne nach Baldur's Gate 3

PC Xbox X PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor zwei Tagen erst hatte Swen Vincke, Gründer und CEO der belgischen Larian Studios und Chefdesigner von Baldur's Gate 3, in einem Interview am Rande der diesjährigen GDC in San Francisco (USA) sowohl einer Erweiterung als auch einer eventuellen Fortsetzung der erfolgreichen Rollenspielserie unter seiner Führung bei Larian eine Absage erteilt.

Nun hat Dan Ayoub, Head of Game Studios bei Hasbro, dem Mutterkonzern des D&D-Markeninhabers Wizards of the Coast, den Kollegen von gamesradar im Rahmen eines Interviews Einblicke in die Pläne zur Zukunft des Dungeons & Dragons Franchises im Hinblick auf neue Lizenzspiele gewährt und darüber gesprochen, was man aus der Entwicklung und dem äußerst erfolgreichen Release von Baldur's Gate 3 gelernt habe.

Man sei "super begeistert von der Reaktion" auf BG3. Es hätte bewiesen, dass "die Leute wirklich großartige D&D-Spiele wollen. Das machen wir auf jeden Fall", so Ayoub.

Der unglaubliche Erfolg von BG3 hat drei Dinge gezeigt. Erstens, es gibt ein Publikum für hochwertige D&D-Spiele. Zweitens, ein erfolgreiches Videospiel kann eine ganze Menge neuer Spieler in die Tabletop-Welt bringen. Und drittens, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, um es richtig zu machen. Baldur's Gate 3 ist ein Spiel, bei dem Larian sehr fleißig und unerbittlich war. Auch wir werden mit einem langen Entwicklungszyklus planen und uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um es richtig zu machen. Gerade jetzt, da Hasbro seine eigenen internen Spieleentwicklungsstudios aufbaut. Wir verfolgen einen ähnlichen Ansatz mit unseren internen Titeln. Wir müssen sicherstellen, dass das was jetzt aus unseren AAA-Studios kommt, gut ankommt. Im Moment arbeitet beispielsweise unser Studio in Montreal an einem wirklich coolen D&D-Spiel. Wir werden hoffentlich schon sehr bald mehr dazu sagen können. Wir waren sehr fleißig und ziemlich zielstrebig beim Aufbau unserer Studios, die alle maßgeschneidert gegründet wurden, um eine ganz bestimmte Art von Spiel zu entwickeln.

Aktuell befindet sich beim internen Hasbro-Studio Atomic Arcade, das zum größten Teil aus Entwickler-Veteranen der Batman - Arkham-Reihe besteht, ein AAA-Spiel zum GI Joe Snake Eyes Franchise in Entwicklung. Bei Archetype Entertainment, das von ehemaligen BioWare-Entwicklern gegründet wurde, wird ein Sci-Fi-Spiel (Exodus-Franchise) entwickelt. Hasbro hat nach mäßigem Erfolg und durchwachsenen Kritiken zu Titeln wie Neverwinter (zum Test mit Wertung 6.5) oder Dungeons & Dragons - Dark Alliance (zum Test mit Wertung 6.0) über die Jahre größere Summen in den Aufbau interner Spielestudios investiert.