Larian eröffnet neues Studio in Warschau // Zwei Rollenspiele in Arbeit

Larian wächst nach dem mit Preisen überhäuften Baldur's Gate 3 (im Test) weiter: Neben dem Hauptquartier im Belgischen Gent und den fünf internationalen Standorten in Quebec, Dublin, Guildford, Kuala Lumpur und Barcelona (Anna Guxen aus diesem Team im Interview) gesellt sich nun eine neu gegründete Niederlassung in Warschau.

Die Verteilung der Standorte dient laut Larian dem Zweck, dass mehr oder weniger 24 Stunden am Tag eines der Larian-Studios am aktuellen Projekt arbeitet. Die Entscheidung zugunsten von Warschau als weiterem Standort wird mit den vielen Talenten in der in Polen gewachsenen Spieleszene begründet, zumal viele dieser Entwicklerinnen und Entwickler auch eine Leidenschaft für Rollenspiele teilen würden.

In einem Kommentar zur Gründung bestätigte der illustre CEO Swen Vincke derweil, dass Larian nunmehr nicht mehr nur ein Projekt auf einmal entwickelt. Der Plan für das Warschau-Studio sei demnach einfach: "Ein Team aufbauen, das an unseren zwei – sehr ambitionierten – neuen RPGs arbeiten und die Früchte seiner Arbeit genießen kann." Wie Vincke dieses Jahr bekannt gab, wird keines dieser Projekte ein DLC für Baldur's Gate 3 oder gar eine Fortsetzung sein – eine Entscheidung, die vom Team sehr begrüßt worden sei.