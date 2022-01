Baldur's Gate 3 Preview+

Teaser Über 20 Jahre nach Baldur's Gate 2 schreiben die Larian Studios das dritte Kapitel der epischen RPG-Geschichte. Ist die Early-Access-Version 15 Monate nach dem Launch tatsächlich 60 Euro wert?

Obwohl das erste Kapitel der Early-Access-Fassung recht umfangreich ausfällt, stößt man schon nach wenigen Stunden an die Grenzen der Spielwelt.

Ein neuer Anfang in einer alten Welt

Rollenspielneulinge dürfte die Aktionsvielfalt anfangs vermutlich überfordern, auch wenn sich das Tutorial alle Mühe gibt, die Grundlagen des Spielsystems zu vermitteln.

Ohne Netz und doppelten Boden

Wir kommen in Frieden!

Manche Gesprächs- oder Handlungsoptionen fordern, dass ihr Fertigkeitsprüfungen besteht, die ganz klassisch ausgewürfelt werden.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalFür 60 Euro gewähren die belgischen Larian Studios neugierigen Fantasy-Fans auf PC einen Blick auf eine Vorabfassung von, dem lange erwarteten offiziellen Nachfolger der seinerzeit von Bioware entwickelten Rollenspielklassiker. Seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Oktober 2020 haben die Macher die Early-Access-Version beständig erweitert, neue Gebiete, Quests und zusätzliche Spielerklassen wie den Magier ergänzt. Nicht geändert hat sich, dass nur der erste von drei geplanten Akten gespielt werden kann – und auch dieser ist noch längst nicht fertig.Alles in allem lassen sich aus der Vorabversion etwa 15 bis 20 Stunden Spielzeit herausquetschen, wobei der Fortschritt dadurch verlangsamt wird, dass die Helden nur bis Level 4 aufsteigen können, einige Gegner aber deutlich höhere Stufen erklommen haben. Ich habe für euch nun die aktuellste Fassung v4.1.1 von Baldur's Gate 3 gespielt und verrate in dieser Preview, warum ihr euch sehr auf das neue Werk von Larian Studios freuen könnt, aber Vorfreude in diesem Fall die beste Freude bleibt.Baldur's Gate 3 ist hundert Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils angesiedelt. Mit den beiden Originalen teilt der dritte Part daher im Wesentlichen nur den Namen, das grundlegende Szenario und das-Spielsystem (wobei der jüngste Teil auf die fünfte Edition des Regelsets baut). Damit spinnt Baldur’s Gate 3 eine gänzlich neue Story. Bevor das erste Kapitel beginnt, steht zunächst die Charaktererschaffung an. Derzeit gibt es acht verschiedene Klassen, vom Kleriker bis hin zum Schurken, kombiniert mit ebenso vielen Völkern, von Elfen und Zwergen bis hin zu exotischeren Zeitgenossen wie Tieflingen oder Drows. Zusammen mit einer Vielzahl an Attributen, Fertigkeiten und äußeren Merkmalen lässt das eine Menge Spielraum für den Helden oder die Heldin; die fertige Spielfassung soll auch vorgefertigte Hauptfiguren inklusive Hintergrundgeschichten zur Auswahl stellen. Die übrigen Mitglieder der bis zu vierköpfigen Abenteurergruppe werden unterwegs angeheuert.Die Geschichte beginnt an Bord eines Illithiden-Luftschiffs. Diese telepathisch begabten Tentakelwesen gehören zu den absonderlichsten und bösartigsten Kreaturen des bekannten Rollenspieluniversums, wie auch das Intro von Baldur’s Gate 3 demonstriert. Darin müssen wir miterleben, wie eines der Monster unserem Alter Ego und einer weiteren Gefangenen eine Gedankenschinder-Larve einsetzt, die uns zum seelenlosen Sklaven der Illithiden machen soll. Glücklicherweise wird der Zeppelin bei seiner Dimensionsreise von einer Horde Drachenreiter angegriffen, und wir nutzen das Chaos um zu entkommen. Doch wie werden wir die Zeitbombe in Form des Parasitens in unserem Schädel wieder los?Der Prolog dient gleichzeitig als spannendes, für Genrenovizen allerdings vermutlich etwas zu knappes Tutorial. Dass Baldur’s Gate 3 ein Rollenspiel der alten Schule ist, stellt es gleich mehrfach unter Beweis – unter anderem damit, dass es durchaus möglich ist, schon beim anfänglichen „Warmlaufen“ den Bildschirmtod zu sterben oder wichtige Story-Entwicklungen zu verpassen. Schon allein die Dutzenden verschiedenen Aktionsmöglichkeiten und Feinheiten des rundenbasierten Kampfsystems zu überblicken, dürfte Neulinge ohne D&D-Erfahrung etwas überfordern.Durchbeißen lohnt sich aber, denn Baldur’s Gate 3 setzt die Würfel-Gefechte der Pen-&-Paper-Vorlage erheblich spannender um, als zuletzt beispielsweise Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test, Note 7.0 ). Für Verbesserungen bleibt freilich immer noch Raum; besonders Einsteiger würden beispielsweise von Komfortfunktionen wie permanent angezeigten Trefferwahrscheinlichkeiten profitieren.Natürlich solltet ihr nicht immer sofort zum Dolch greifen. Die meisten Quests könnt ihr im Gegenteil auch gewaltfrei lösen, wenn ihr in den Multiple-Choice-Dialogen Redegewandtheit beweist, einen Helden mit hohem Charismawert in der Gruppe habt oder in der Umgebung nach alternativen Routen Ausschau haltet. Allerdings ist dabei immer eine Portion Zufall im Spiel. Ihr müsst regelmäßig Skill-Checks per Würfelwurf bestehen, um etwa einen Oger davon zu überzeugen, seine Keule an den Nagel zu hängen und euch passieren zu lassen. An besonders Story-relevanten Stellen gewährt euch das Spiel allerdings netterweise automatische Erfolge, wie es sich für einen guten Dungeon Master gehört.