BAFTA: Baldur's Gate 3 gewinnt Preis als Bestes Spiel

Vor kurzem wurden in Britannien die renommierten BAFTAs (British Academy Film Awards) verliehen. Schon seit 2004 werden dabei auch die BAFTA Game Awards für unser liebstes interaktives Medium verliehen.

Von den Titeln aus dem Jahr 2023 erwies sich dabei einmal mehr Baldur's Gate 3 (im Test) als jedermanns Liebling und Larian durfte unter anderem den Preis in der Kategorie Bestes Spiel mit nach Hause nehmen.

Wie Kotaku anmerkt, hat Baldur's Gate 3 damit bei allen fünf "großen" Awards im englischsprachigen Raum – The Game Awards, Golden Joystick Awards, D.I.C.E. Awards, Games Developers Choice Award und BAFTA – den Preis als Spiel des Jahres errungen. Das sei keinem anderen Spiel seit der Etablierung der The Game Awards in ihrer modernen Ausprägung (als Nachfolger zu den Spike Game Awards) gelungen.

Im Folgenden die Liste der Gewinner: