Children of the Sun: Knobel-Shooter erscheint am 9. April 2024 für PC

Im Februar überraschte Devolver Digital mit der Ankündigung von Children of the Sun (in der Preview) vom deutschen Solo-Entwickler René Rother, der kürzlich in unserem Wochenschluss-Podcast für ein Interview zu Gast war. Nur wenige Wochen später rückt nun der Release-Termin schon nahe: Am 9. April 2024 wird der Indie-Titel für den PC erscheinen.

Children of the Sun ist ein Rätsel-Spiel im Gewand eines Third-Person-Shooters: Ihr spielt eine Protagonistin mit telekinetischen Kräften, mit denen sie die Kugeln aus ihrem Gewehr im Flug umzulenkt. Das müsst ihr auch tun, denn in jedem Level müsst ihr alle herumlaufenden Ziele mit nur einer Kugel erledigen, wobei ihr das Projektil in Ruhe neu ausrichten könnt, wenn es in einem Ziel steckt. Das wird gerahmt von einer psychedelisch inszenierten Geschichte, die sich um den Rachefeldzug der Protagonistin gegen den namensgebenden finsteren Kult dreht.

Die pünktlich zum Steam Next Fest veröffentlichte Demo-Version von Children of the Sun ist übrigens weiterhin im Steam Store verfügbar.