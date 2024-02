Children of the Sun: Devolver kündigt Rätsel-Shooter aus Deutschland an

Demo auf Steam verfügar

Der Publisher Devolver Digital hat mit Children of the Sun einen neuen Titel angekündigt, der aus der Feder des in Berlin ansässigen Solo-Entwicklers René Rother stammt. Children of the Sun versetzt euch in die Rolle eines Mädchens, das sich an einem Kult rächt.

In separaten Levels müsst ihr alle Kultisten mit eurem Scharfschützengewehr ausschalten. Die Besonderheit: Ihr habt nur eine Kugel, deren Flugbahn ihr aber mit den übersinnlichen Kräften der Protagonistin im Flug oder nach dem Kontakt mit einem Ziel neu ausrichten könnt. So ist Children of the Sun letztlich ein Rätsel-Spiel im Shooter-Gewand (inklusive Highscore-Leaderboard) und garniert mit einer psychedelischen Inszenierung.

Children of the Sun soll noch 2024 erscheinen, zudem lassen sich die ersten sieben Level in einer Demo-Version auf Steam austesten.