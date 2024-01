ScummVM ist für iOS erschienen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die beliebte Emulationsplattform ScummVM hat den Weg auf Apples iOS gefunden. Damit ist es nun möglich, klassische Adventures auf iPhones und iPads zu erleben.

ScummVM ermöglicht es, eine Vielzahl von legendären Point-and-Click-Adventures wie Monkey Island, Day of the Tentacle und Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder einen Großteil des Sierra-Katalogs auf modernen Geräten zu spielen. Die iOS-Version von ScummVM bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die speziell für Touchscreens optimiert ist.

Eine Liste der unterstützten Spiele findet man auf der Projekt-Website. Es gibt zwar einige Spiele (zum Beispiel Beneath a Steel Sky) zum kostenlosen Download auf der ScummVM-Website, aber um die meisten Adventures zu spielen benötigt man die Original-Spiele beziehungsweise bestimmte Dateien aus der Installation. Welche benötigt werden findet man ebenfalls gut dokumentiert auf der Projekt-Website von ScummVM. Viele weitere Adventures findet man auf GOG und anderen Quellen im Internet. Um die Spieledateien mit dem iOS-Gerät auszutauschen bietet die iOS-Version viele unterschiedliche Möglichkeiten wie Cloud-Support über den Mac-Finder.

ScummVM für iOS ist ab sofort kostenlos im App Store verfügbar und verspricht stundenlangen nostalgischen Spielspaß für neue und alte Fans von Retro-Abenteuerspielen.