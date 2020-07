Beyond A Steel Sky: Ab sofort verfügbar // Rabatt für Frühkäufer [Update]

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

News-Update:

Ab sofort können Interessierte Beyond A Steel Sky via Steam erwerben. Der reguläre Kaufpreis liegt bei 29,99 Euro, aktuell ist das Spiel (eine Woche lang) allerdings mit 20 Prozent Nachlass für 23,99 Euro zu haben. Insofern ihr Baphomets Fluch 5 auf Steam besitzt, erhaltet ihr einen zusätzlichen Nachlass von 10 Prozen und zahlt entsprechend lediglich 20,99 Euro, wie GG-User K-Oz bestätigte (vielen Dank für die Info!).

Ursprüngliche News:

Bereits Ende der vergangenen Woche haben wir euch im Test zu Beyond A Steel Sky (Note 8.0) über die Stärken und Schwächen des Adventure-Sequels aufgeklärt. Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit kann das Abenteuer, das bereits Ende Juni via Apple Arcade verfügbar wurde, auch für PC via Steam erworben werden. Stand der Preis bislang noch nicht fest (selbst zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser News, wenige Stunden vor dem Launch, gibt es auf der Steam-Seite zu Beyond A Steel Sky noch keine Info), können wir ihn euch schon mal verraten. Konkret werden Interessierte 29,99 Euro dafür zahlen müssen, wobei innerhalb der ersten Woche ein Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis verfügbar sein wird.

Wie auch bereits im Test erwähnt, umfasst die Release-Version zwar deutsche Untertitel, zunächst aber nur die englische Sprachausgabe. Die Aufgrund der Covid-19-Pandemie erst jetzt stattfindenden Studioaufnahmen für die deutsche Fassung werden nach aktuellem Stand irgendwann im August via kostenfreiem Update nachgereicht werden. Eine offizielle USK-Einstufung steht indes noch aus, die im Zweifel aber eher niedrig ausfallen dürfte. Denn derbe Sprache oder rohe Gewalt müsst ihr hier nicht befürchten.

Beyond A Steel Sky setzt die Handlung des 1994 veröffentlichten Point-and-Click-Adventures Beneath A Steel Sky fort. Hauptfigur Robert Foster kehrt ziemlich genau zehn Jahre nach dem inzwischen kostenlos verfügbaren Erstling (unter anderem in unserem Partnershop GOG.com) nach Union City zurück, um den entführten Milo aus der futuristischen Stadt zu retten. Das Gameplay ist dabei prinzipiell sehr klassisch gehalten und setzt ähnlich wie Teil 1 auf Rätsel. Die 2D-Grafik des Vorgängers ersetzt Revolution Software allerdings mit 3D-Grafik im Cel-Shading-Look, wobei ihr Foster vornehmlich wie in einem Shooter mit WASD-Tasten und Maus durch die Umgebungen steuert, ohne Point-and-Click-Prinzipien gänzlich über Bord zu werfen.

Wie schon bei Beneath A Steel Sky war auch der britische Comibuchautor Dave Gibbons (Watchmen) maßgeblich an der Konzeption des Spiels beteiligt. Mehr Hintergrundinfos erfahrt ihr in unserem Interview mit Revolution-Software-Chef Charles Cecil, sowie alles Weitere in unserem Test nebst umfangreichem Video. Unter dieser News haben wir euch den offiziellen Launch-Trailer eingebunden.