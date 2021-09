Beyond a Steel Sky: Konsolenversion erscheint am 30. November

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Entwickler Revolution Software und Publisher Microids via Pressemitteilung bekannt gegeben haben, wird die Konsolen-Fassung von Beyond a Steel Sky (im Test, Note: 8.0) am 30. November 2021 erscheinen. Ab diesem Termin dürft ihr als auch auf Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 und Switch das neue Abenteuer von Robert Foster erleben.

Erhältlich ist der Titel auch in unterschiedlichen Retail-Versionen. So gibt es die Steelbook-Edition, die Folgendes enthält:

Steelbook mit Comic-Artwork von Dave Gibbons

Soundtrack in digitaler Form

Ein Sticker-Set

Wenn ihr bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, erhaltet ihr als Bonus außerdem einen Foster-Pin, ein 50-seitiges digitales Artbook und zwei digitale Comics von Dave Gibbons.

Die Utopia-Edition von Beyond a Steel Sky bringt einige Boni mehr dazu: