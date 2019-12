Beyond a Steel Sky: Veröffentlichung auf 2020 verschoben

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Wie der Entwickler Revolution Software heute in einem Update auf der offiziellen Homepage von Beyond a Steel Sky bekanntgegeben hat, wird sich die Veröffentlichung des 3D-Adventures um „ein paar Monate“ nach hinten verschieben. Die Fortsetzung des 25 Jahre alten Klassikers Beneath a Steel Sky wird somit erst im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken. Der finale Veröffentlichungstermin soll laut dem Studio „früh im nächsten Jahr“ kommuniziert werden.

Wie schon das im Jahre 1994 veröffentlichte Cyberpunk-Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure wird auch der neue Teil unter der Leitung von Charles Cecil entwickelt. Für den neuen visuellen Stil ist Dave Gibbons, der Zeichner hinter der Comicserie Watchmen, verantwortlich.

Beyond a Steel Sky wird sich wieder um den altbekannten Protagonisten Robert Forster drehen, der seine Gemeinde von Wüstenbewohnern verlässt, um in Union City, einer der letzten Megastädte der Welt, die von Kriegen und politischem Zusammenbruch heimgesucht wurde, nach einem entführten Kind zu suchen. Verstärkt und undurchdringlich stellt Union City eine Art Utopia dar, in dem Menschen glücklich unter der Überwachung und Kontrolle einer gütigen KI leben. Doch alles ist weit von dem entfernt, wie es scheint ...

Die Entwickler versprechen einen dramatischen, aber auch humorvollen Cyberpunk-Thriller voller dunkler Verschwörungen und furchterregender Gegner, in dem auch aktuelle Themen, wie soziale Kontrolle, KI und totale Überwachung behandelt werden. Das Spiel soll eine dynamische, limitierte Sandkasten-Welt bieten, die auf die Aktionen des Spielers reagiert und sich durch diese dynamisch verändern soll. Dank der KI-Technik sollen die NPCs im Spiel über eigene Motivationen verfügen und intelligent auf die Geschehnisse in Union City reagieren.