Beyond a Steel Sky: Ab 26.6 via Apple Arcade erhältlich // PC im Juli

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Ab dem 26. Juni wird das 3D-Adventure Beyond a Steel Sky (zur Preview+ mit Video) für iOS und MacOS im Rahmen von Apples Arcade-Programm erhältlich sein. Die PC-Versionen (sowohl Windows als auch Linux) sollen im Juli auf Steam veröffentlicht werden. Wann die Varianten für Konsolen erscheinen sollen, wurde nicht bekanntgegeben.

Beyond a Steel Sky ist die Fortsetzung zu Charles Cecils dystopischen Point-and-Click Adventure-Klassiker Beneath a Steal Sky aus dem Jahr 1994. In der Fortsetzung greift ihr wieder der Hauptfigur Robert Foster unter die Arme und helft ihm in Union City gegen eine künstliche Intelligenz zu bestehen, die versucht ein perfektes Utopia zu erschaffen. Doch anstatt euch, wie im Vorgänger, durch 2D-Screens zu klicken, könnt ihr die Spielwelt in Beyond a Steel Sky in einer zeitgemäßen 3D-Variante erforschen.

Mehr zur Entstehung und über die Geschichte von Beyond a Steel Sky, könnt ihr unserem Interview mit Schöpfer Charles Cecil aus dem April dieses Jahres entnehmen.