Der Schwertfisch liefert euch ordentlich Beute, allerdings müsst ihr in davor im Kampf Mann gegen Fisch bezwingen.

Tauchen, jagen, Sushi verkaufen

Abends öffnet die Sushi-Bar und ihr werdet Teil der Service-Mannschaft.

Minispiele, kleine und große Geschichten

Beim Drill gegen größere Fische werden Decathlon-Erinnerungen wach.

Early-Access-Baustellen?

Über das Smartphone gelangt ihr zu Shops, der Social-Media-App Cooksta und vielem mehr.

Fazit

2D-Actionadventure für PC

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschrittene

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Abwechslungsreiches und verspieltes Tauchabenteuer mit Story-Fokus.

Nach dem realistischen Simulator SubROV – Underwater Discoveries (zum Spiele-Check) und dem ernüchternden Aufbauspiel Aquatico (zum Spiele-Check) zieht es mich erneut unter die Wasseroberfläche: Infange ich tagsüber Fische und serviere sie abends in einem Sushi-Restaurant. Daneben spannen mich die heimischen Charaktere für kleinere und größere Quests ein. Zwar ist Dave the Diver noch im Early Access, allerdings habe ich nach 14 spaßigen und abwechslungsreichen Stunden immer noch nicht den ganzen Content dieses pixeligen 2D-Actionadventures gesehen.Zusammen mit den NPCs Bancho und Cobra macht ihr euch an den Wiederaufbau einer alten Sushi-Bar. Bancho ist der Küchenchef und Cobra ein zwielichtiger Geschäftsmann, der das Boot besitzt, auf dessen Deck jeder Tauchgang seinen Anfang nimmt. Dave übernimmt die Aufgabe, genug Fische für die Bewirtung der Gäste in Banchos-Sushi-Bar zu fangen.Dafür taucht ihr bis zu dreimal täglich in die Tiefe des nahen Meeres ab. Anfangs nur mit einer Standard-Harpune ausgestattet, fokussiert ihr euch auf die kleinen Fische. Dabei achtet ihr auf euren Sauerstoffvorrat, denn geht euch dieser aus, findet ihr euch auf Cobras' Boot wieder und der Großteil eurer Beute ist verloren. Dasselbe Schicksal ereilt euch, wenn ihr gegen aggressive Fischarten wie Barracudas oder Haie den Kürzeren zieht. Unter Wasser findet ihr nebenbei noch Zutaten für eure Küche, Crafting-Materialien, hilfreiche Gadgets und Sauerstoff-Fässer, die euren Tauchgang verlängern.Am Abend wartet die Sushi-Bar auf euch. Je nach Fang legt ihr die Menüreihenfolge fest, je nach Kontostand kauft ihr neue Einrichtungsgegenstände. Ist das erledigt, öffnet ihr das Restaurant und bringt euren Gästen die bestellten Sushi-Gerichte. Manchem Besucher serviert ihr vorab einen Grüntee oder ein gezapftes Bier, zwischendurch räumt ihr benutztes Geschirr weg und reibt neuen Wasabi. Mit den Einnahmen verbessert ihr euer Tauchequipment, verschönert die Sushi-Bar, stellt neues Personal ein oder trainiert das vorhandene.Dave the Diver ist gespickt mit Minispielen: Getränke eingießen, Teller abräumen, der Drill mit der Harpune gegen größere Fische – um nur einige zu nennen. Bei den Minispielen handelt es sich zwar um stetige, allerdings nur kurze Einlagen, die gut ins Spiel eingebunden sind und das Geschehen auflockern.Vor allem in den ersten Stunden lernt ihr ständig neue Charaktere kennen. Die sind mehrheitlich grob überzeichnet, wie der Computer-Nerd Duff, der euch mit Waffen versorgt oder diese upgradet. Von den NPC erhaltet ihr zudem Quests, die ihr auf euren Tauchgängen erledigt. So sucht ihr für die Hauptstory im Auftrag eines Forschers nach einem geheimnisvollen Unterwasservolk, den Sea People. Die Nebenquests bereichern eure Tauchgänge zusätzlich. Mal wünscht sich ein Gast ein besonderes Sushi-Gericht, Mal fängt euch ein militanter Umweltschützer ab oder ein Delphin bittet um Hilfe.Unter der Wasseroberfläche geht es dabei nicht immer friedlich zu. Zum einen ist der Akt der Fischbesorgung ein rohes Tagewerk. Neben den Kämpfen gegen feindlich gesinnte Arten werdet ihr im Verlauf der Geschichte auch in mehrphasige Kämpfe gegen Story-Bosse verwickelt. Dave the Diver wird dadurch zwar zu keinem rassigen Actionspiel, weicht jedoch immer wieder von seinem niedlichen Gute-Laune-Gameplay ab.Die Early-Access-Version von Dave the Diver läuft bei mir sehr stabil. Derzeit liegt das Spiel allerdings nur in englischer Sprache vor. Zum Release soll eine deutsche Version folgen. Da die Tastenbelegung noch nicht frei konfigurierbar ist, war für mich als Linkshänder die Maus-Tastatur-Kombi keine Option. Deshalb habe ich Dave the Diver ausschließlich mit dem Controller gespielt, diese Variante ist aus meiner Sicht eh die bessere Wahl. Die Early-Access-Version enthält bislang die ersten drei Kapitel und es sind noch nicht alle Spielelemente freigeschaltet. Der bisherige Content bietet euch allerdings schon jetzt einiges an unterhaltsamer Spielzeit.Dave the Diver macht mir schon jetzt richtig Spaß. Die einzelnen Spielsysteme sind einfach, nachvollziehbar und wunderbar verspielt, beinahe arcadig. Dave the Diver taugt für eine schnelle Runde am Abend – aus der dann oft eine viel zu lange Session wurde, weil ich schnell nur noch eine Quest erledigen wollte, um zu erfahren, wie die Story um die Sea People weitergeht oder was der mysteriöse Gast in meiner Sushi-Bar verloren hat.Da ständig neue Spielelemente und Figuren hinzukommen und sich die Spielwelt immer weiter öffnet, bleibt das Gameplay abwechslungsreich. Mir gefällt zudem der Pixellook, der durch abgedrehte Comic-Clips ergänzt wird. Der Titel nimmt sich dabei nicht ernst, spielt gekonnt mit bekannten Stereotypen und bedient auch mal die komplette Klaviatur an Kitsch und Drama. Übelnehmen kann ich Dave und allen anderen Beteiligten in diesem Videospiel aber nichts, stattdessen zaubert mir fast jeder Einfall ein amüsiertes Lächeln aufs Gesicht.