Stellaris: Toxoids Species Pack für Konsole erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Falls ihr Stellaris gerne auf der Konsole spielt, werdet ihr jetzt mit Nachschub versorgt. Denn Paradox Interactive hat heute das Toxoids Species Pack (im Check) für die Konsolenedition von Stellaris veröffentlicht. An Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Das Toxoids Species Pack ist außerdem die erste von drei Erweiterungen, die im Rahmen des sechsten Erweiterungspasses des Spiels erscheinen werden. Nächstes Jahr folgen First Contact (im Check) und Galactic Paragons (im Check). Der Preis für den Erweiterungspass liegt bei 29,99 Euro. In der Standalone-Version liegt die Preisempfehlung für das Toxoids Species Pack bei 9,99 Euro.

Das Toxoids Species Pack enthält:

Neue Ursprünge: Ihr sucht nach der wahren Macht eurer Spezies oder geht den Gerüchten über den Giftgott nach.

Neue Staatselemente: Giftige Bäder: Die Bevölkerung kann mit einer frischen Infusion mutagenem Schlamms schnell wachsen – solange ihr bereit seid, auch die Kosten für den Planeten und das Volk zu tragen. Wiederverwerter: Der Müll des Imperiums ist der Schatz des Imperiums! Man darf sich nicht zu stolz sein, Trümmer und Zerstörung für eigene schnelle Bauprojekte zu nutzen. Unerbittliche Industrialisten: Wer mit der Nachfrage Schritt halten möchte, muss lernen, all die kleinen Vorschriften und negativen Meinungen zu ignorieren. Die überlebende Bevölkerung wird für alle Ressourcen dankbar sein.

Neue Eigenschaften: Inkubator: Eine schnelle Wiederbevölkerung des leeren Planeten ist sinnvoll, aber diese Wachstumseinrichtungen können sich auch wirklich sehr schnell füllen! Anorganischer Atem: Die eigenen Leute sind eine Quelle wertvoller exotischer Gase. Die Atemschutzmasken sind jedoch teuer. Giftig: Andere Arten können es nicht ertragen, in der unmittelbaren Nähe der Spezies zu sein und es scheint, als würde deren bloße Existenz den Planeten zu einem schrecklichen Ort zum Leben machen. Daher fällt es anderen Imperien schwer, sie zu bekämpfen oder zu unterwerfen. Exotischer Metabolismus: Alles wird vertilgt, während andere Spezies das Gefahrenstoff-Team rufen würden. Dabei essen die Angehörigen der Spezies schneller und leben länger.

Neue kosmetische Optionen: Porträts der Spezies, Schiffsmodelle und Stadtansichten.

Neue Berater: Das Imperium wird mittels einer unerbittlichen Quelle schädlichen Sarkasmus erweitert.

Zeitgleich mit dem Toxoids Species Pack wurde ein kostenloses Update des Stellaris-Custodian-Teams veröffentlicht, dass eine Vielzahl von Verbesserungen und Ergänzungen für alle Spieler bringen soll.