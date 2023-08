Spiele-Check von Vampiro

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gemini führt den Rat ein. Viel anstellen könnt ihr mit ihm aber erst mit Galactic Paragons.

Patch 3.8 "Gemini"

Mit DLC gibt es fast 700 neue Eigenschaften und ihr habt beim Levelaufstieg die Qual der Wahl.

Die Renowned Paragons sind besondere Anführer, die ihre Dienste anbieten und kleinere Events haben. Mit Erweiterung gibt es mehr "Superhelden".

Galactic Paragons

Die beiden neuen Traditionsbäume Aptiude und Statecraft helfen euch, das meiste aus den Anführern und dem Rat herauszuholen (nur mit DLC).

Fazit

Grandstrategy

Einzel- und Mehrspieler (neu: Koop!)

Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Gemini bringt viele Verbesserungen und revolutioniert das Anführer-System; das darauf aufbauende Galactic Paragons wird dadurch zum Pflicht-DLC, der zum Glück gelungen ist.

Endlich konnte ich mich der neuen Erweiterungfür die Weltraumstrategievon Paradox widmen. Ich scheue mich nicht, Patch 3.8 "Gemini" nebst Folge-Updates (ich spielte schon mit Version 3.8.4) revolutionär zu nennen! Wie sich Patch und Erweiterung auswirken, verrate ich euch im Check.Gemini revolutioniert das Anführer-System. Die Zahl der Anführer wird per Soft-Cap auf sechs limitiert – um das zu betonen: das Limit an Anführern ist komplett getrennt vom Limit an Ratsplätzen, da nur ein Teil eurer Leader im Rat sitzt. Die Anführer-Grenze baut ihr im Spielverlauf immer weiter aus, während ihr gleichzeitig die Unterhaltskosten reduziert (Achtung: Ausbau/Kostensenkung nur mit DLC!). Sechs klingt erstmal wenig, zumal ihr mit vier startet (Wissenschaftler, Admiral, Gouverneur, selbstgebastelter Anführer). Das reicht aber, denn ihr braucht anders als früher keine drei Wissenschaftler für die drei Forschungsfelder mehr, stattdessen sitzt im Rat nun nur noch ein Head of Research.keine drei Forscher mehr. Stattdessen sitzen drei Personen, unter anderem der Head of Research, in der Regierung, dem Rat. Durch Ausübung von Tätigkeiten verbessern sich eure Anführer. Es gibt grob zwei Kategorien: Erstens Eigenschaften, die dem ganzen Reich teils sehr mächtige Buffs geben(etwa mehr Forschung), wenn die Person im Rat sitzt – so spezialisiert ihr auch die Forschung. Und zweitens Eigenschaften, die nur im konkreten Einsatz helfen, zum Beispiel beim Erkunden von Systemen, Erforschen von Anomalien oder befehligen einer Flotte. Schlechte Eigenschaften werden manchmal zugewürfelt.Im Rat beschließt ihr Agenden, die standardmäßig jeweils zehn Jahre halten und ebenfalls Buffs geben. So könnt ihr euch zum Beispiel besser für einen Krieg gegen ein Fallen Empire rüsten oder den Bevölkerungswachstum pushen. Das neue Anführer- und Ratssystem bietet euch also letztlich noch mehr Stellschrauben, euer Reich zu spezialisieren und gibt den Anführern mehr Gravitas, ohne in Klein-Klein auszuarten. Außerdem möchten sich immer wieder "Renowned Paragons", besonders mächtige Anführer, eurem Reich anschließen. Das fördert ihr mit dem Interstellar Recruitment Office. Wer kommt, hängt von euren Civics ab.Neben dem drastischen und gelungenen spielmechanischen Anführer-Eingriff liefert Gemini auch sonst ab, hier meine Highlights: Angriffsarmeen rekrutiert ihr direkt zur Flotte. Forschungsschiffe haben mehr Automatisierungsoptionen (beispielsweise Anomalien erforschen, Ausgrabungen). Euer Hauptplanet hat vier neue Spezialisierungsoptionen, um Schwerpunkte bei der Produktion zu setzen. Die Planetenbombardierung wurde komplett überarbeitet. Im Flottenmanager seht ihr mehr Flotten und springt bequem per Tab direkt in den Ship Designer. Die Benachrichtigungsoptionen konfiguriert ihr ENDLICH nach eurem Gusto und ihr könnt jederzeit Sektoren editieren. Klasse! Wenn euch der Sinn nach Koop steht, stürzt ihr euch mit insgesamt bis zu fünf Spielern pro Team ins PvE oder PvP.Galactic Paragons setzt auf dem neuen Anführer-System auf. Es gibt angeblich fast 700 neue Eigenschaften. Beim Levelaufstieg dürft ihr wählen, welche Eigenschaft erworben oder auch gesteigert werden soll. Auf Level vier wählt ihr eine Veteranenklasse (drei je Anführer-Typ), auf Level acht eine besonders mächtige Schicksals-Eigenschaft. Acht neue Civics drehen sich vor allem um die Anführer, zum Beispiel leben sie im "Pharma-Staat" länger, ihr könnt aber auch direkt mit Genkliniken starten. Der Rat lässt sich auf bis zu fünf Personen ausbauen. Für den gibt es zig neue Agenden, die ihr mit Traditionen freischaltet.Es gibt auch zwei neue Traditionsbäume: Einer hilft vor allem den Anführern, beispielsweise leveln sie schneller. Angesichts der massiven Boni durch Leader durchaus eine Überlegung wert! Der andere fokussiert sich auf den Rat. Dazu kommen noch 60 "Helden", die immer mal kleine Events haben, und vier Legendäre Paragons nebst Eventketten (die haben wohl auch die neuen Schiffe, ein neues Set gibt es nicht; ich habe in meiner Spielzeit noch keinen getroffen).Schließlich gibt es mit Under One Rule noch einen neuen Origin. Ihr startet als Diktatur auf einem frisch vereinten Planeten, der sich aufmacht, die Sterne zu erobern. Der Anführer ist besonders stark. Euer erstes tickendes Event ist, möglichst viele Systeme und Planeten zu kolonisieren. Immer mal müsst ihr eine Entscheidung treffen, die fest definierte Folgen (zum Beispiel einen Bürgerkrieg) haben kann. Ein solider, netter Start, der aber auch keine Bäume ausreißt. Abgerundet wird die Erweiterung mit sechs neuen Achievements.Das 2021 eingeführte "Custodian Team" mit Fokus auf kostenlose Inhalte, Balancing und Komfort-Updates hat ganze Arbeit geleistet. Gemini bringt eine Unmenge von Verbesserungen, die ehrlich gesagt teilweise längst überfällig waren. Die Überarbeitung des Anführer-Systems ist ein ziemlich drastischer Eingriff in die Spielmechanik. Der Eingriff ist ähnlich fundamental wie anno 2017 Patch 1.5 "Banks" mit der Einführung von Einigkeit und Traditionen. Und wie damals, das unter anderem die Ascension Perks mitbrachte, setztstark auf dem Patch auf und macht ihn meiner Meinung nach erst wirklich sinnvoll spielbar. Zum Glück ist die Erweiterung insgesamt gut gelungen, in Details wird noch eifrig balanciert. Nach vielen optionalen Erweiterungen wird Galactic Paragons also mit 3.8 zum guten Pflicht-DLC, den jeder Stellaris-Spieler (nach einem ersten Reinschnuppern bei Erstkontakt mit dem Titel) aktivieren sollte.