Stellaris Nexus in den Early Access gestartet

PC

Das 4X-Science-Fiction-Spiel Stellaris Nexus ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro in den Early Access gestartet. Den Early-Access-Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ihr könnt Stellaris Nexus sowohl alleine als auch im Mehrspielermodus spielen.

Stellaris Nexus möchte das spannende diplomatische Drama und die epischen Weltraumschlachten eines Grand-Strategy-Spiels in ein Soloabenteuer oder einen Multiplayer-Showdown mit bis zu fünf Freunden verpacken. Das besondere ist, dass ihr eine Partie in rund einer Stunde beenden können sollt. Im Mehrspielermodus mit Freunden verbindet Stellaris Nexus den taktischen Aspekt von Strategiespielen mit dem sozialen Aspekt von Brettspielen. Als Anführer einer intergalaktischen Fraktion startet ihr vom galaktischen Rand aus mit dem Ziel, die Thronwelt Nexus im Zentrum der Galaxis zu erobern. Um zu gewinnen, müsst ihr ein Gleichgewicht zwischen euren diplomatischen Manövern und militärischen Ambitionen finden, während ihr gleichzeitig eure Industrie und eure Sternenflotte ausbaut. Mit neun verschiedenen Fraktionen und insgesamt 27 Anführern bietet Stellaris Nexus eine große Auswahl an einzigartigen Spielstilen.

Adam Doherty, Game Director bei Entwickler Whatboy Games, äußerte sich zur Spielidee wie folgt:

Wir sind seit langem große Fans der Grand-Strategy-Spiele von Paradox und haben schon immer das soziale Erlebnis von Tabletop-Spielen geliebt. Wir waren fest davon überzeugt, dass die Verschmelzung dieser beiden Elemente ein großes Potenzial birgt..

