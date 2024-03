Stellaris: Erweiterung The Machine Age angekündigt, Release in Kürze

PC XOne PS4 Linux MacOS

Paradox interactive hat kürzlich mit The Machine Age eine neue Erweiterung für das von Paradox Development entwickelte Science-Fiction-Strategiespiel Stellaris angekündigt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der Release soll bereits in Kürze erfolgen. The Machine Age dreht sich darum, dass Wissenschaftler Methoden entdeckt haben, um mit Maschinen zu kommunizieren, die es dem Leben ermöglichen, die biologischen Grenzen von Körper und Geist zu überwinden. Das wirft auch neue ethische und soziale Dilemmata auf und es entstehen neue Bedrohungen, die den wahren Sinn des Lebens in Frage stellen.

Die neuen Features von The Machine Age sind:



Neue Endgame-Krise und Krisenpfad: Ihr könnt euch in einer brandneuen Endgame-Krise einer neuen synthetischen Bedrohung stellen oder in einem neuen Krisenpfad selbst zur Gefahr für das Gleichgewicht des Universums werden.

Individualistische Maschinen: Eure Maschinenimperien sind nicht mehr auf eine Form beschränkt, sondern können individuelle Persönlichkeiten und vielfältigere Geschichten und Ursprünge haben. Ihr könnt euer Imperium mit drei neuen Maschinenaufstiegspfaden weiter individualisieren.

Neue Situationen und erweiterter Authoritätswechsel: Während ihr immer tiefer in den Geist der Maschine eindringen, müsst ihr euch neuen Herausforderungen für eure Gesellschaft stellen. Jede Entscheidung ist wichtig und die einzige Gewissheit ist, dass euer Reich nach dem Aufstieg nicht mehr dasselbe sein wird.

Drei neue Ursprünge: Kybernetisches Bekenntnis: Das Imperium verfolgt eine göttliche Berufung: die heilige Verschmelzung von Körper und Kybernetik. Augmentation ist Anbetung. Synthetische Fruchtbarkeit: Einst eine blühende Gesellschaft, macht eine neue genetische Krankheit das Imperium unfähig, sich biologisch fortzupflanzen. Digitale Erlösung scheint die einzige Möglichkeit zu sein, den Untergang zu verhindern. Bogenschweißer: Eine Robotergesellschaft aus einer Welt mit Platzmangel sucht in den Sternen nach Ressourcen.





Außerdem enthält The Machine Age neue reaktive Porträts, sechs neue Zustandselemente, zwei neue Strukturen für das Midgame (den geschmolzenen Lichtbogenofen und den mächtigen Dyson-Schwarm), neue Bevölkerungseigenschaften und sieben neue Musikstücke mit synthetischen Beats.