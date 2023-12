Stellaris Nexus Open Beta gestartet und ab 12. Dezember im Early Access

PC

Stellaris Nexus ist ein rundenbasiertes 4X-Social-Strategiespiel im Stellaris-Universum das von Whatboy Games entwickelt und unter dem Label Paradox Arc erscheint. Stellaris Nexus ist so konzipiert, dass es in etwa 60 Minuten durchgespielt werden kann, und soll es euch ermöglichen, eure Reichweite über die Sterne auszudehnen, neue Technologien zu entwickeln und riesige Sternenflotten aufzubauen. Ihr erforscht uralte Anomalien, schmiedet fragile Allianzen und erobert mit Mitspielern die Galaxie. Der Start in den Steam Early Access erfolgt am 12. Dezember 2023 zum Preis von 14,99 Euro. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Bereits jetzt und bis zum 12. Early Access Start könnt ihr an einem kostenlosen Playtest über Steam teilnehmen. Euer Spielstand wird in den Early Access übernommen.

Die beworbenen Features von Stellaris Nexus in der Übersicht:

Die Stunde der Macht: Zeit ist eine wertvolle Ressource. Stellaris Nexus ist so konzipiert, dass ihr eine komplette 4X-Multiplayer-Partie in rund einer Stunde beenden könnt.

Social Strategy: Ihr habt die Wahl zwischen einzigartigen Fraktionen und Anführern und könnt mit bis zu 5 Freunden im rundenbasierten Mehrspielermodus spielen oder online gegen Fremde über das skillbasierte Matchmaking den Nexus erobern. Ihr könnt Allianzen bilden, bitteren Verrat begehen oder heimlich siegen.

Wettlauf zum Nexus: Ausgehend vom sicheren Hafen eurer Heimatwelt dehnt ihr euren Einflussbereich schnell über die gesamte Galaxie aus, um neue Systeme zu erforschen und zu besetzen und schließlich die Kontrolle über die galaktische Thronwelt namens Nexus zu übernehmen.

Diplomatie: Militärische Konflikte und diplomatische Verhandlungen stehen euch bei eurer Expansion und Erforschung zur Verfügung, aber auch der Machtkampf im Galaktischen Rat. Rivalisierende Reiche machen ihren Einfluss geltend, um neue Titel und Resolutionen durchzusetzen, die ihre Fraktion stärken oder ihre unmittelbaren strategischen Ziele fördern.

Einzigartige Fraktionen und Anführer: Ob Rollenspieler, die in die Welt von Stellaris eintauchen wollen, oder eher nüchterne Strategen: Ihr könnt zwischen verschiedenen Fraktionen und Anführern wählen, die die Herangehensweise an jedes Spiel verändern und eine Vielzahl von Spielstilen und Möglichkeiten bieten, die Oberhand über die Gegner zu gewinnen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf Steam.