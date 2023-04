Paradox-DLC im Check von Vampiro

Die neuen Civics erlauben euch einen rückschrittlichen Start, ihr profitiert aber auch von Boni. Und mit Jump Drives bewegt ihr euch zunächst nicht auf den Hyperlanes.

First Contact

Zugriff auf Insight-Technologien bekommt ihr über Pre-FTL-Zivilisationen.

Interaktionen mit den Pre-FTL-Zivilisationen wurden ausgebaut.

Orion und Canis Minor

Patch 3.7 hebt Ancient Relics auf ein noch höheres Level.

Fazit

Grandstrategy

Einzel- und Mehrspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Hervorragender DLC, der viele spannende Starts bietet und jede Partie aufwertet nebst umfangreicher Patches

Die Weltraum-Grandstrategyvon Paradox wurde mit dem umfangreichenerneut erweitert. Ich habe der Erweiterung und dem Begleit-Update 3.7 "Canis Minor" auf den Zahn gefühlt. Zuvor war noch Patch 3.6 "Orion" erschienen.First Contact bringt drei neue Origins sowie vier von dieser Wahl abhängige Civics, die nicht mit den neuen Origins kombinierbar sind. Die Civics bringen unterschiedliche Boni, lassen euch aber technologisch geschwächt, mit weniger Population und nur mit Jumpdrives starten, mit denen ihr euch nicht auf den Hyperlanes bewegt. Ihr müsst so alle Sprünge, zwischen denen auch noch ein Cooldown erfolgt, einzeln starten. Das ist etwas Micromanagment-lastig, denn einfach Routen festlegen oder ein Kolonieschiff direkt zum Ziel schicken ist nicht möglich. Die Einfluss-Kosten für Raumstationen berechnen sich dennoch nach den Hyperlanes. Wenn ihr ohne Erforschung des Hyperspace-Antriebs zehn Planeten bevölkert, winkt euch eines der neuen Achievements, das ich mir nicht entgehen ließ.Dazu habe ich zwei der drei neuen Origins ausgiebig gespielt. In Fear of the Dark wanderte ein Teil eurer Bevölkerung nach der Zerstörung eines Planeten auf einen Nachbarplaneten aus. Denn anders als ihr wollten sie sich verstecken, vermuteten sie doch feindliche Aliens hinter der planetaren Katastrophe. Im Spielverlauf bekommt ihr von euren Nachbarn immer wieder Angebote an beispielsweise Technologien, müsst euch dafür aber bei der Exploration einschränken. Das aufkündigen aller Verträge kann sehr weh tun, je nach Zeitpunkt ist das verlangsamte Erkunden von Systemen aber nicht schlimm. Im Event-Verlauf lernt ihr immer mehr über die Vergangenheit, die euch in ein neues System führt und vor eineEntscheidung stellt.In Payback wurdet ihr von einer Organisation gefördert, die nun aber "Rendite" möchte, was ein Euphemismus für eure Versklavung ist. Der Teufel steckt im Kleingedruckten. Spielstart ist nach dem Sieg gegen das feindliche Flaggschiff, das ihr erforschen und nutzen oder zum Habitat ausbauen könnt. Weggeräumter Schutt auf dem Planeten bringt euch dicke Boni. Leider schaut alle 15 Jahre Inkasso-Weltall vorbei. Zu den Schulden kommen auch noch Kriegsreparationen! Da heißt es: zahlen oder kämpfen. Endziel ist, euch diplomatisch oder kriegerisch mit eurem Gläubiger zu "einigen". In Broken Shackels startet ihr als technologisch rückschrittliche Sklaven ebenjener Organisation, die nach einem Absturz des Sklavenraumschiffes den Neustart wagen.Extrem aufgewertet wurde der Umgang mit Pre-FTL-Zivilisationen. Es gibt eine Vielzahl an Events, ihr könnt sie ausspionieren und vieles mehr. Außerdem lernt ihr von ihnen (dafür dürft ihr sie nicht plätten!). Ihr könnt Insights erhalten und so Zugriff auf 12 Insight-Technologien (13 mit dem DLC Overlord, im Check ) erhalten, die euch gute Boni bringen.Mit der neuen Cloaking-Technologie weckt ihr den Romulaner in euch. Es gibt verschiedene Stufen der Tarntechnologie und sie wirkt besser auf kleinen Schiffen als dicken Pötten. Nur spezielle Module auf Raumstationen können sie aufdecken. Ihr könnt so beispielsweise eure Flotte heimlich durch feindliches Gebiet schicken und Überraschungsangriffe starten. Eine Enttarnung kann euch aber auf eine ungeplante Heimreise schicken. Und beim Enttarnen sind zunächst alle Schilde deaktiviert. Feindliche getarnte, aber noch ortbare, Flotten geben die Flottenstärke nicht preis. Forschungsschiffe können entweder die "Enttarnung" der Stationsmodule verstärken oder ihr setzt sie als Spionageschiffe ein! Auch die Beobachtungsstationen könnt ihr tarnen, wenn ihr eure Existenz geheimhalten möchtet.Für beide Patches gilt: Unbedingt die Patchnotes lesen.Orion brachte Verbesserungen und Balancing-Änderungen (Traditionen!) an allen Fronten. Zu den neuen Features gehören Events, ein neuer Traditionsbaum für Federations (im Test) und mehr. Das Balancing des Kampfsystems wurde komplett überarbeitet. Mit Fregatten wurde ein neuer, kleiner Schiffstyp eingeführt, den ihr mit G-Waffen (Torpedos) bestücken könnt. Außerdem könnt ihr jetzt Schiffe automatisch für bestimmte Rollen designen lassen.Canis Minor wertet den DLCunglaublich auf, indem es Archeotechs einführt. Letztlich könnt ihr nun manchmal auf Archäologischen Stätten Artefakte abbauen. Ihr könnt außerdem neue Archeo-Technologien erforschen und Pre-Cursor-Gebäude, zum Beispiel eine Fabrik, die seltene Materialien produziert, errichten. Teils müsst ihr die Pre-Cursor-Event-Chain abgeschlossen haben. Es gibt Gebäude, Module für Raumstationen und Systeme für Schffe. Letztere geben völlig neue Optionen, benötigen aber kleine Artefakte. Ein neuer Ascencion-Perk erhöht deren Waffenschaden nochmal um 33 Prozent! Zu den vielen weiteren Änderungen gehört auch das Zusammenspiel mit den Pre-FTL-Zivilisationen.First Contact verbessert das Spielerlebnis enorm, da gerade der Umgang mit Pre-FTL-Zivilisationen das ganze Spiel hindurch spannend bleibt. Und wer hat sich nicht schon lange Tarntechnologie gewünscht? Die neuen Startmöglichkeiten sollten jeden Veteranen zurück ins Weltall locken. Bei den Patches sticht die Aufwertung von Ancient Relics hervor, die das Artefakt-Spiel stark aufwertet und euch viele Optionen bietet. Insgesamt halte ich First Contact vor allem aufgrund der Immersionssteigerung, ähnlich wie, für einen gelungenen Pflicht-DLC für jeden, der mehr als eine Partie spielen möchte.