Star Wars - KotOR: Remake angeblich nicht mehr in der Entwicklung

PC PS5

Das Rollenspiel Star Wars – Knights of the Old Republic hat mittlerweile schon 20 Jahre auf seinem virtuellen Buckel und zählt in Fankreisen immer noch zu den atmosphärisch dichtesten und spannendsten Vertretern seines Genres.

Entsprechend groß waren die Erwartungen als im September 2021 ein Remake des Spiels für die PS5 und den PC angekündigt wurde. Ein knappes Jahr später mehrten sich jedoch die Gerüchte, dass die Entwicklung des Spiels eingestellt worden sei, obwohl es wieder etwa ein Jahr später im Jahresbericht der Embracer Group weiterhin als in der Entwicklung gelistet war.

Jetzt will der Spieleentwickler, Rollenspielexperte und Buchautor Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben, dass das Remake von Star Wars – Knights of the Old Republic nicht mehr in der Entwicklung sei:

Ich möchte nur klarstellen, dass an diesem Spiel im Moment nicht gearbeitet wird. Ein vollständiger Stopp. An diesem Spiel wird in keiner Weise gearbeitet, in keinem Studio.

Diese Aussage von Jeff kam kurz nachdem der CEO der Embracer Group, Lars Wingefors, jeglichen Kommentar ablehnte, als er während einer Finanzpräsentation nach dem Remake gefragt wurde.