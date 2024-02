Embracer wird Saber Interactive für 500 Millionen Dollar verkaufen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bloomberg berichtet davon, dass die Embracer Group ihr Studio Saber Interactive für 500 Millionen Dollar an eine Gruppe privater Investoren verkaufen wird. Embracer befindet sich seit einem geplatzten Milliarden-Deal letztes Jahr in finanziellen Schwierigkeiten und hat seitdem über 900 Angestellte entlassen.

Saber Interactive arbeitet aktuell an einem Remake zu Star Wars - Knights of the Old Republic. Außerdem soll diesen Monat eine Umsetzung von Kingdom Come - Deliverance für die Nintendo Switch erscheinen. Die Embracer Group hatte Saber Interactive im Februar 2020 für 525 Millionen Dollar übernommen. Ob auch die Embracer-Töchter 4A Games, 3D Realms und Aspyr Teil des Deals sind, ist noch nicht bekannt. Laut Kotaku sucht Embracer ebenfalls nach einem Käufer für Gearbox Software, dem Studio hinter Borderlands.