Knights of the old Republic: Remake weiter in der Entwicklung

Die Kollegen von Insider Gaming haben sich den Jahresbericht der Embracer Group etwas genauer angeschaut und dabei herausgefunden, dass an dem Remake des Rollenspielklassikers Star Wars - Knights of the old Republic immer noch gearbeitet wird. Das beweist ein Abschnitt über eine Liste von Spielen, die zum 24. Mai 2023 noch in der Entwicklung waren oder vor dem Release stehen.

Als weitere Spiele sind ein noch namenloses Tomb Raider-Spiel, Warhammer 40.000 - Space Marine 2, Remnant 2 und Ride 5 aufgeführt. Die Veröffentlichung der Spiele ist für den PC und die Playstation 5 vorgesehen.

Die Geschichte des Remakes zu Knights of the old Republik hat schon einige Turbulenzen hinter sich, da zuerst der Entwickler Aspyr mit der Entwicklung beauftragt wurde, die hierfür sogar schon einen Teaser entwickelt hatten, den ihr euch abschließend anschauen könnt. Letztes Jahr ist die Entwicklung auf Saber Interactive, ein Tochterunternehmen der Embracer Group, übergegangen und seitdem war es um das Spiel sehr ruhig geworden.