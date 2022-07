Star Wars - Knights of the Old Republic Remake angeblich auf Eis gelegt

Leitende Entwickler entlassen

PC PS5

Der bekanntermaßen gut vernetzte Journalist Jason Schreier hat beim Wirtschaftsnachrichtenportal Bloomberg einen Artikel veröffentlicht, demnach das Star Wars - Knights of the Old Republic Remake in sehr schwieriges Fahrwasser geraten sei – oder vielmehr mit einem Eisberg kollidiert wäre. Das zu Embracer Group zugehörige Studio Aspyr Media hatte bereits das Original sowie den Nachfolger auf die Nintendo Switch portiert und arbeite bereits seit drei Jahren an dem Remake.

Im Juni habe Aspyr den Produktionspartnern Lucasfilm und Sony eine Vertical-Slice-Demo abgegeben, also einen voll funktionstüchtigen spielbaren Ausschnitt, der die angedachte Spielerfahrung des fertigen Titels veranschaulichen soll. Laut den Quellen Schreiers war das Team überzeugt von der Demo. Doch die Woche darauf wurden Design Director Brad Prince und Art Director Jason Minor von Aspyr gefeuert.

Zwei Faktoren wurden als mögliche Erklärung herangezogen: Zum einen könnte zu viel Zeit und Geld in die Demo geflossen sein, was den Rahmen des Projekts auf lange Sicht gesprengt hätte. Zum anderen habe Aspyr Ende 2022 als Release-Zeitraum gegenüber den Partnern angegeben, während Entwickler angaben, dass nun tatsächlich 2025 ein realistischer Release-Zeitraum wäre. Das Projekt soll nun pausiert worden sein und Aspyr schaue sich nach anderen Aufträgen um.

