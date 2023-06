Star Wars - The Old Republic: Bioware soll MMO wegen Dragon Age abgeben

EA plane Übergabe an anderes Studio

PC

Angeblich soll Electronic Arts planen, das seit 2011 laufende MMORPG Star Wars - The Old Republic (1.1 im Test) aus den Händen von Bioware an Broadsword Online Games zu geben. So berichtet IGN unter Berufung auf mit der Materie vertraute Quellen. Broadsword betreut bereits für EA die MMORPGs Ultima Online und Dark Age of Camelot. Auf Anfrage gab EA an, dass man evaluiere, wie man dem Spiel und dem Team die besten Chance zum Wachstum und zur Weiterentwicklung gebe, wozu auch Gespräche mit Broadsword gehören.

Derzeit sollen 70 bis 80 Menschen zum Team von The Old Republic innerhalb der Bioware-Studios gehören. Die Hälfte davon soll den Erwartungen nach zu Broadsword Online Games wechseln. Die restlichen Mitglieder sollen die Möglichkeit bekommen, andere Rollen innerhalb von EA zu bekleiden, könnten aber auch entlassen werden.

Bioware soll indes seine Ressourcen auf die Singleplayer-Projekte Dragon Age - Dreadwolf und Mass Effect 4 konzentrieren. In den letzten Jahren machte Bioware öfter damit Schlagzeilen, dass langjährige leitende Mitarbeiter wie Casey Hudson oder der Creative Director vom vierten Dragon Age das Unternehmen verlassen. Im März diesen Jahres hatte EA bekannt gegeben, dass Mark Darrah (Executive Producer von Dragon Age 2 und Dragon Age - Inquisition, als Berater die Entwicklung von Dragen Age - Dreadwolf unterstütze. Darrah hatte Bioware 2021 verlassen. Dazu helfe ein guter Teil des Mass-Effect-Teams bei Dreadwolf, das sich aktuell in Post-Production befinde, während ein Kernteam mit der Pre-Production von Mass Effect 4 betraut sei. Angesichts dieser Wasserstands-Meldung zum Status von Dragon Age - Dreadwolf ist vielleicht nun auch die Zeit reif, damit EA im Zuge des Summer Games Fest und der allgemeinen Publisher-Streams im Juni 2023 erste Gameplay-Eindrücke teilt.