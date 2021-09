Remake kommt: Knights of the Old Republic

PS5

Aspyr, Lucasfilm Games und Sony Interactive Entertainment (“SIE”) haben im heutigen Playstation Showcase Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake angekündigt, zum Launch exklusiv für PS5, danach auch für PC. Das ehemalige Bioware-Spiel gilt als eines der besten Science-Fiction-RPGs überhaupt und ist für seine ausgefeilten Charaktere und seine vielen Entscheidungen bekannt.

Aspyr, die bereits eine Umsetzung von KotOR für iOS-Mobilgeräte schufen, werden federführend sein. Deren Co-Gründer Ted Staloch lässt sich wie folgt zitieren:

Als lebenslange Star-Wars-Fans mit großer Erfahrung bei der Arbeit mit den besten Star-Wars-Spielen, haben wir die allergrößte Liebe und Zuneigung zu KotOR. Wir können es nicht erwarten, dieses tolle Remake mit dem Rest der Galaxie zu teilen.

Das KotOR-Remake wird von einem neuen Team entwickelt, das extra zusammengestellt wurde. Die PS5-Fassung wird von Sony selbst gepublisht werden, die PC-Fassung von Aspyr. Unten seht ihr den Teaser-Trailer, der auch beim Showcase gezeigt wurde.