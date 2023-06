SWTOR: Bioware übergibt an Broadsword, Fokus auf Dragon Age & Mass Effect

PC

Im neuesten Bioware-Blog wird die Überantwortung von Star Wars - The Old Republic an Broadsword für sowohl Betrieb als auch Weiterentwicklung bestätigt. Bereits vor einigen Wochen gab es starke Hinweise darauf. Wie damals vermutet, wird ein Teil der Bioware-Belegschaft zu Broadsword wechseln, während sich der andere um interne Projekte kümmert.

Im Statement sieht General Manager Gary McKay die Zukunft von Bioware als die eines "führenden Entwicklers von Singleplayer-Games", der Fokus solle auf den beiden Schlüsselmarken Dragon Age und Mass Effect liegen. Zu Dragon Age - Dreadwolf werde es bald Neuigkeiten geben, während sich das neue Mass Effect noch in der Produktionsvorbereitungsphase befinde, und zwar in den Händen von "Geschichtenerzähler-Veteranen, die diese tiefgründige Marke auf spektakuläre neue Art und Weise nach vorne bringen."