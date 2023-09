Steel Division 2: Neue Army-General-Kampagne enthüllt

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach dem Release von der Erweiterung Men of Steel (im Spiele-Check) hatte Eugen Systems bereits neue Inhalte für sein im 2. Weltkrieg angesiedeltes Echtzeittaktik-Spiel Steel Division 2 angekündigt (wir berichteten).

Jetzt hat der französische Entwickler erste Details zur kommenden Army-General-Erweiterung, Army General ist der Kampagnen-Modus, bekanntgegeben. Battle of Dukla Pass widmet sich einer militärischen Kampagne entlang der Polnisch-Slowakischen Grenze, die von September bis in den späten Oktober 1944 andauerte. Eine Reihe von Schlachten wurden durch die Armeegruppe Heinrici (1. Panzer Armee und 1. Ungarische Armee) gegen den sowjetischen Marshal Konev geschlagen, der Elemente der 1. und 4. Ukrainischen Front sowie das 1. Tschecheslowakische Armeekorps, das sich aus sich in der Sowjetunion im Exil befindlichen ehemals tschechischen Soldaten, Flüchtlingen oder auch slowakischen Kriegsgefangenen speiste. Das lässt interessante Divisionen vermuten, die dann auch außerhalb der Kampagne spielbar sein werden.

Die Kampagne ist verknüpft mit dem Nemesis-DLC Nemesis - Slovak Uprising verknüpft, der die Community-Abstimmung zwar nicht gewann. Die Panzerdivision Tatra wurde trotzdem als kostenlose Division im Reinforcement Pack #13 - Lucky 13 dem Spiel hinzugefügt. Der Aufstand in der Slowakei nahm seinen Anfang im März 1944, als Dissidenten mit der Exilregierung in London die Planungen für einen Aufstand begannen. Die Lage der Achsenmächte an der Ostfront war zu dieser Zeit mindestens extrem prekär. Ziel der Rebellion war es, die Achsenmächte aus dem Land zu werfen, unterstützt durch die anrückende Rote Armee. Schlüssel dazu war der namensgebende Dukla-Pass, der die Slowakei mit Polen verbindet und für die Sowjets offen gehalten werden sollte.

Der Aufstand begann am 29. August, allerdings ohne die Führung des Oberkommandierenden der slowakischen Armee, der in die Sicherheit der sowjetischen Reihen geflohen war. Der Dukla-Pass konnte nicht besetzt werden, stattdessen rückten Deutsch-Ungarische Truppen in Position. Die Rote Armee sah sich also einer Reihe befestigter Stellungen gegenüber. Sie konnte daher nicht innerhalb von Tagen zu den Aufständischen aufschließen. Stattdessen entwickelten sich zwei Monate andauernde brutale Kämpe, die mit einer Alliierten Niederlage endeten. Selbst als die Sowjets doch noch den Pass nahmen, konnten sie nicht ins Slowakische Kernland vorstoßen und die Sowjets erlitt schwere Verluste. Der Aufstand selbst wurde, hauptsächlich durch die Anstrengungen der Panzerdivision Tatra, am 28. Oktober Niedergeschlagen.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt und ihr könnt den Titel auch noch nicht wishlisten. Ob ihr schon dieses Jahr das Tal des Todes nachspielen könnt oder bis ins nächste Jahr warten müsst, ist daher Spekulation. Wir halten euch auf dem Laufenden.