Steel Division 2: Tribute to Normandy '44 erscheint am 9. April

PC

Am 11. April erscheint die nächste große Erweiterung für Steel Division 2 von Eugen Systems. Tribute to Normandy '44 bringt 14 neue Divisionen aus fünf Nationen und 200 neue Einheiten, darunter brandneue Fahrzeuge und Fahrzeugmodelle, Voice Acting und neue Infanterie-Modelle. Ihr könnt die Divisionen wie gehabt Solo, Online oder im Koop einsetzen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 19,99 Euro. Erfreulich ist, dass es zwar keine neuen Karten gibt, diese aber "in anderen, geplanten Erweiterungen" erscheinen sollen – bislang wurde erst ein weiterer DLC, der auch wieder Kampagnen für den Army General beinhaltet, angekündigt.

Tribute to Normandy '44 ist eine von der Community oft nachgefragte Erweiterung. Ins Spiel werden damit alle noch fehlenden Divisionen aus Steel Division: Normandy 44, die also noch nicht mit First Blood, Second Wave oder Back to Hell integriert wurden.

Auf Seiten der Alliierten bringt sie für die USA die 1st Infantry Division, die 101st AIrborne Division und die 4th Armored Division. Das Commonwealth ist mit der britischen Guards Armoured Division und der 7th Armoured Division "Desert Rats" sowie der 4th Canadian Armoured Division am Start. Die Franzosen bringen die Kommandoeinheiten der Demi-Brigade SAS zur Schlacht.

Auf Seiten der Achse könnt ihr euch auf die 2. Panzerdivision, die 9. Panzerdivision, die 1. SS-Panzerdivision LSAH, die 16. Luftwaffe-Feld-Division, die Festung Groß-Paris, die 91. Luftlande-Division sowie die 716. Infanterie-Division freuen.

Zu den über 200 neuen Einheiten gehören 14 komplett neue Fahrzeugmodelle sowie drei komplett neue Flugzeuge sowie viele Infanterie-Squads und Varianten von bereits bekannten Einheiten, wie der Marder I auf 39H(f), die NAG 4500 Drilling, das kanadische gepanzerte Transportfahrzeug Wallaby oder der gepanzerte Wagen Otter. Zu den Flugzeugen gehören die amerikanischen A-20G und B-25C Bomber sowie Rosie the Rocketeer. Zu den neuen Infanterieeinheiten gehören die Filthy Thirteen, französische SAS oder die dem Vichy-Regime dienende Miliciens.

Neu sind außerdem acht Asse, die für Flair sorgen, aber keine spielerischen Vorteile bringen. Dazu gehören Creighton Abrams im Sherman, der Fallschirmjäger Lt. Richard Winters, Kurt Knispel im Königstiger oder der Falschirmjäger Alexander Uhlig.

Eine offizielle Übersicht über alle Divisionen und die Asse und ihre Dev-Logs findet ihr in den Steam-Foren.

Dier Erweiterung wird von einen umfangreichen Patch begleitet, der die aktuelle Meta aufmischen dürfte. Die stärksten Divisionen werden etwas generft, die Bren-Gun ebenso gebufft wie viele gepanzerte Aufklärungsflugzeuge. Einen Nerf erfährt die "Fall-Back", also Rückzugs-Mechanik. Statt 75 Prozent weniger Schaden nehmen die Einheiten nur noch 50 Prozent weniger schaden, was sie deutlich anfälliger macht und gerade auch den Wert von "entmutigten" Einheiten, die sich besonders schnell zurückziehen, mindert.