Steel Division 2: Erweiterung Men of Steel erschienen | Turniere

PC

Das Echtzeittaktikspiel Steel Division 2 von Eugen Systems wurde heute mit einer neuen Erweiterung versorgt. Men of Steel bringt euch ganze acht neue Divisionen. Durch die bulgarische Bronirana Brigada ist sogar ein neues Land am Start. Der Preis für Men of Steel liegt bei 19,99 Euro. Eine Spiele-Check ist in Arbeit.

Hier nochmal die Übersicht der relevanten Devblogs zu Men of Steel: Showcase #1 zeigt das Arsenal der 1st Special Force Brigade und der Kampfgruppe von Tettau. Showcase #2 zeigt die 1st Airborne Task Force und die 715. Infanterie-Division. Showcase #3 widmet sich der Groupement Dody und der 17. Divisioona. Showcase #4 schließlich behandelt die Bronirana Brigada und die 1. Páncélos Hadosztály.

Die Versus-DevBlogs befassen sich aus historischer Perspektive mit den Divisionen. Los geht es im Versus #1 DevBlog mit der 715. Infanterie-Division und der 1st Airborne Task Force. In Versus #2 DevBlog folgen die 1st Special Force Brigade und die Kampfgruppe von Tettau. Versus #3 DevBlog befasst sich mit der 17. Divisioona und der Groupement Dody. Versus #4 DevBlog schließlich widmet sich der 1. Páncélos Hadosztály und der Bronirana Brigada.

Zu den beiden neuen Assen, Sergeant Tommy Prince und Barnabás Kőszeghy könnt ihr euch auch ein Devblog durchlesen.

Der begleitende Patch führt fünf neue Traits ein, buffed Maschinengewehr-AA mit Kalibern unter 20mm, verteuert viele Aufklärungsflugzeuge und schraubt auch sonst am Balancing. Schaut am besten auch in die umfangreichen Patchnotes.

Am 2. September startet das "Pre Season MoS Tournament", wozu ihr den Bootcamp Discord nutzen müsst. Über ein Google-Doc könnt ihr euch anmelden. Gespielt wird Single Elemination Ladder, und zwar ausschließlich mit den neuen Divisionen von Men of Steel. Kurz darauf wird die Simulated Divisions League in die nächste Runde gehen.