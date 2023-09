Steel Division 2: Neue Karten und Erweiterungen angeteasert

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich ist mit Men of Steel (im Spiele-Check) eine neue Erweiterung für das Echtzeittaktikspiel Steel Division 2 von Eugen Systems erschienen. Die Erweiterung brachte acht spannende, neue Divisionen. Der Begleitpatch schüttelte die Meta mit der Einführung neuer Traits kräftig durch. Nebenbei nähert sich das in einem heiß gewordenen Kalten Krieg angesiedelte Echtzeittaktikspiel WARNO (im Spiele-Check) der Version 1.0. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch im 2. Weltkrieg weitergeht. Grund hierfür dürfte auch sein, dass sich das 2019 erschienene Spiel einer stetig steigenden Popularität und wachsender Spielerschaft erfreut.

Im neuesten DevBlog gib Eugen Systems jetzt einen Einblick in die Zukunft von Steel Division 2. Immer wieder wünschen sich Spieler weitere Karten. Die Kartendesigner, die auch an WARNO arbeiten, haben jetzt etwas Luft und es soll zwei neue Karten geben, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Vermutlich in Form von zwei Reinforcement Packs.

Ein weiteres Reinforcement Pack ist bereits in Arbeit. Damit sollen bereits bestehenden Divisionen neue Asse hinzugefügt werden, die auf historischen Personen basieren. Spielerische Vorteile bringen die zwar nicht, dafür aber zum Beispiel eine eigene Camouflage.

Aber auch zwei kostenpflichtige Erweiterungen sind in der Pipeline. Eine weitere "Tribute"-Erweiterung im Stile von Tribute to the Liberation of Italy (im Spiele-Check) oder auch dem Tribute to D-Day Pack soll euch mit neuen Divisionen versorgen. Details sollen folgen.

Außerdem ist noch eine Erweiterung in Arbeit, die euch den Spielmodus Army General bietet, den ihr alleine, mit oder auch gegen Freunde spielen könnt. Details, etwa zur Zahl der Kampagnen oder dem Setting, gibt es noch nicht.