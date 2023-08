Spiele-Check von Vampiro

PC

Mit den Bulgaren hält ein neues Land Einzug.

Patch

Batterie-Führer werden ihrem Namen gerecht und reduzieren als "Artillery Leader" die Streuung von Rohrartillerie um 25 Prozent und übertragen ihre Radio-Eigenschaft.

Infanteristen mit "Tank-Rider" (bei den Ostländern die "Tanko"-Squads oder bei den Achsenmächten die "Begleit"-Trupps) erhalten 20 Prozent Resilienz gegen Unterdrückung, wenn sie sich mit passenden Panzern (etwa Stug III und IV, bei den Sowjets ist die Auswahl größer) bewegen.

"Security" verschafft den als "Polizeikraft" im rückwärtigen Raum eingesetzten Truppen, etwa Schupo, Schuma, NKVD oder U.S. Conv. Gunners, die Spähfähigkeiten eines Anführers.

"Shock" sorgt für 20 Prozent Resilienz gegen Schaden auf 180 Metern, ein guter Buff für den Nahkampf.

Spezialtruppen wie das Commando D'Afrique oder die Brandenburger erhalten die "Commando"-Eigenschaft. Der ist extrem stark, denn er fungiert sowohl als "Raiders"- als auch "Shock"-Trait und bringt 20 Prozent Resilienz gegen Unterdrückung. Leichte Einheiten wie Gebirgsjäger sind jetzt übrigens alle "Raiders".

Neuer Rekrod: Ein 22 Mann starker Trupp.

Alliierte

Der widerstandsfähige und kampfstarke "Uhu" ist auch noch sauschnell!

Achse

Die italienischen Verbündeten sorgen in der 715. Infanterie für den Punch im CQC.

Die 13-Mann starken Csendör halten entmutigte Truppen auf Trab.

Fazit

Echtzeit-Taktik

Einzel- und Mehrspieler

Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Die acht Kampfgruppen mit dutzenden neuen Einheiten eignen sich für die verschiedensten Szenarien und laden zum Experimentieren ein, erprobte Taktiker greifen direkt zu.

Während sich das im fiktiven 3. Weltkrieg angesiedelteVersion 1.0 nähert, versorgt Eugen Systems parallel auch seinen WW2-Titel. Gleich acht neue Divisionen mit dutzenden neuen Einheiten bietet euch der DLC. Und der Begleitpatch führt ebenso interessante Neuerungen ein. Dank Preview-Version konnte ich schon einige Wochen spielen.Der Patch führt fünf neue Eigenschaften ein:Zu den weiteren Änderungen gehören eine kleine Überarbeitung finnischer und kanadischer Truppen. Der BT-42 und der RM Centaur IV feuern jetzt auch indirekt, vor allem letzterer Panzer macht dabei eine gute Figur. Gebufft werden AA-Maschinengewehre unter 20mm. Noch mehr als ihre 20mm-Vettern waren sie in der Luftverteidigung recht inneffektiv. Zumindest gegen "Papierflieger" machen sie jetzt eine deutlich bessere Figur. Schaut hinsichtlich der zahlreichen Balancing-Änderungen unbedingt in die Patchnotes, es wurden beispielsweise zahlreiche der derzeit beliebten Aufklärungsflugzeuge teurer.Die britische 1st Special Service Brigade, hier findet sich auch die Einheit von, zeichnet sich durch die bockstarke Commando-Infanterie aus. Ein solides Panzeraufgebot, die starken Crusader AA, der RM Centaur IV oder auch die typisch gute Luftwaffe machen sie auf einem nicht zu offenen Schlachtfeld zum harten Gegner.Die US-Amerikanische 1st Airborne Task Force hat ebenfalls eine gute Infanterie und Luftwaffe. Allerdings kaum Panzer. Auch 17-PDR Panzerabwehrkanonen sucht ihr vergebens, habt dafür eine Unmenge Radio-Mörser. Bei den Forcemen Scouts findet sich das Ass. Ich fand die Division schwer zu spielen, gleichzeitig war selbst die KI recht schwer zu bespielen.Groupement Dody ist ein spannendes französisches Sammelsurium, mit ein paar Amerikanern und italienischen Partisanen. Auch Marrokaner tun ihren Dienst für La patrie. Heftig sind die Goumiers (PM): Raiders- und Shock-Traits und 22 Mann stark. Sie sind damit die "beefigste" Einheit im Spiel! Wenig gepanzerte Einheiten und "nur" gute Artillerie auf Reichweite, prädestinieren die sonst starke Division für engere Schlachtfelder.Die bulgarische Bronirana Brigada ist eine noch von Deutschland ausgestattete Panzerdivision. Neben guten mittelschweren Panzern spammt ihr damit auch Billigpanzer! Die Infanterie ist für eine Panzerdivision solide. Auf größere Reichweite seht ihr zwar alt aus, habt aber eine neue 220mm Rohrartillerie und Il-2M gegen Panzer. Sehr gut gefällt mir der Doppeldecker-Aufklärer mit vier 100kg-Bomben.Die Kampfgruppe von Tettau ist interessant: Ihr könnt Infanterie spammen, darunter viele neue (auch niederländische) SS-Truppen und sehr gute Anführer. Panzer habt ihr zunächst kaum, in der C-Phase ab Minute 20 dafür nicht nur eine Karte Stug III G und passende Begleit-Trupps, sondern auch zwei Karten Königstiger! Gepaart mit der soliden Artillerie ist das eine explosive Mischung, insbesondere für größere Teamgames wie 10v10. Auch im Zufalls-1v1 könnte sich die KG von Tettau gut schlagen.Die 715. Infanterie spielt die komplette Klaviatur, von den fantastischen AS.42-Aufklärern und dem Panzer II bis hin zu Tigern, Sturmtigern und Elefanten. Eklatante Schwachstellen gibt es nicht. Einzig die langsamen LKW machen Sorgen.Die 17. Divisioona ist eine finnisch-schwedische Division, die fanatischen Schweden haben natürlich ihr eigenes Voice-Acting. Mit der 17. Divisioona müsst ihr auf Infanterie und Artillerie, unterstützt durch die Luftwaffe, setzen. Panzer gibt es kaum.Die ungarische 1. Páncélos hat die typisch starke, ungarische Infanterie gepaart mit SS-Truppen. Zu den überwiegend Turan-Panzern gesellt sich das Panzerassmit dem StuG III. Die zahlreichen Nimród Luftabwehr-Panzern halten den Himmel frei und werden auch auf dem Boden kaum vor ein unlösbares Hindernis gestellt, ihr müsst nur zuerst treffen. Was der Division an Reichweite fehlt, muss sie durch aggressives Vorpreschen (unterstützt durch Luftwaffe und Artillerie kompensieren.Men of Steel gefällt mir bislang ausgesprochen gut. Eugen-typisch sind alle Einheiten in Landessprache vertont. Es gibt dutzende neuer Einheiten und die Kampfgruppen laden zum Experimentieren ein. Wie sie sich im harten Feuer der Multiplayer-Gefechte schlagen, werden die nächsten Wochen zeigen.Was ich schon jetzt sagen kann: Egal ob Zufalls-1v1, kompetitives 1v1 (mit Zeitlimit und bekannten Gegnern/Karten) oder Teamgames bis zum 10v10, Men of Steel bietet spannende und taugliche Kampfgruppen. Im Skirmish gegen die KI spielt ihr einfach, worauf ihr gerade Lust habt! Die neuen Traits mischen zudem bekannte Kampfgruppen ordentlich auf. Höchste Zeit, in den virtuellen Krieg zu ziehen. Zumal die nächste Saison der Simulated Division League in nicht allzuweiter Ferne starten dürfte!