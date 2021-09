Steel Division 2: Tierlist der Divisionen für Normalos

Teaser

Nachdem der Youtuber Alpha Bird euch in Zusammenarbeit mit den besten, kompetitiven Spielern der-Szene bereits die derzeit besten 1v1-Divisionen für Experten vorgestellt hat, hat nun aucheine aktuelle Tierlist erstellt. HoboTango ist ein sehr erfahrener Spieler, der in der sechsten Saison der "Steel Division 2 League" in der dritten Division antritt, in der auch der Deutsche Spieler und Co-Casterbei seinem Debüt für Furore sorgte.Die Tierlist von HoboTango basiert auf seinen Erfahrungswerten und richtet sich an den Otto-Normal-Spieler. Die Divisionen werden jeweils gezeigt und erläutert und schließlich eingeordnet. Falls euch nur bestimmte Divisionen interessieren, könnt ihr über die Bookmarks in den Videoinformationen direkt dorthin springen. Das Video ist direkt in diese News eingebunden, einfach auf den obigen Screenshot klicken.Ebenfalls aufmerksam machen möchte ich auf das Videoprojekt "Steel Division - Playing every Division" von HoboTango . Dort erstellt er für jede Division ein Deck und spielt mit ihr eine Partie. Gerade für Neulinge und leicht fortgeschrittene ist der Informationsgehalt hoch.