Steel Division 2: Tribute to Normandy '44 erschienen, Patch, Sale

PC

Diese Woche ist mit Tribute to Normandy '44 die neueste Erweiterung für das Echtzeittaktikspiel Steel Division 2 von Eugen Systems erschienen. Es bringt ganze 14 neue und spannende Divisionen ins Spiel. 13 davon sind überarbeitete Divisionen aus dem Vorgänger Steel Division: Normandy '44, die ihren Weg noch nicht in den aktuellen Titel geschafft hatten. Mit der Canadian 4th Armoured ist auch eine komplett neue Division am Start. Aktuell ist auch ein guter Zeitpunkt zum Einstieg in Steel Division, denn zahlreiche DLC sind reduziert, das Hauptspiel gibt es bereits für 9,99 Euro. Stellt eure Fragen gerne im Kommentarbereich.

Zeitgleich ist ein umfangreicher Patch erschienen. Als erprobter Spieler solltet ihr euch unbedingt die Patchnotes anschauen. Ältere Divisionen, die ein wenig der Power Curve hinterherhinken, wurden aufgewertet, zum Beispiel sowjetische Divisionen aber auch Korück (Kommandant rückwärtiges Armeegebiet). Der zuletzt mit Men of Steel (im Check) eingeführte Commando-Trait wurde etwas generft, da die mit entsprechenden Einheiten reich gesegneten Divisionen zu stark waren. Die "Fall Back"-Mechanik wurde generft. Sich zurückziehende Einheiten nehmen jetzt deutlich mehr Schaden, was erhebliche Auswirkungen aufs Gameplay hat. Scharfschützengewehre wurden generft, schlechte Maschinengewehre und Bren-Guns gebuffed.