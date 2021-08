Steel Division 2: Präsentation der derzeit besten 1v1-Divisionen

Teaser

Der Youtuberhat in Zusammenarbeit mit den derzeit besten Spielern eine Übersicht der stärksten Divisionen in Steel Division 2 (zum aktuellsten Spiele-Check zum DLC Storming Toulon) erstellt. Beteiligt waren alle Spieler, die in der laufenden sechsten Saison der Steel Division League in der 1. Liga spielen sowie einigen erstligaerprobten Recken, die aktuell "nur" in der 2. Liga spielen.Zu beachten ist, dass das Ranking auf der Einschätzung von sehr erfahrenen Spielern für das kompetitive 1v1-Spiel basiert, die sowohl die Divisionen als auch das aktuelle Meta nicht nur gut kennen, sondern es auch zur maximalen Effizienz nutzen können. Zum Anschauen des englischsprachigen Videos einfach auf den Screenshot klicken.