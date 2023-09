StarUI verbessert auf PC das konsolige Starfield-Listen-Interface

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Starfield ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nur sechs Tage nach dem Early-Access-Release von Starfield ist die Mod StarUI veröffentlicht worden. Sie verbessert das Interface, ähnlich wie es diverse Mods schon bei Oblivion und Skyrim getan hatten. Das konsolenhafte Interface war ein Kritikpunkt im Test bei GamersGlobal, siehe auch die gestrige Wertungskonferenz.

Die Mod fügt Kategorie-Icons sowie zahlreiche in Spalten unterteilte (und sortierbare!) Angaben dazu, was insbesondere die Vergleichbarkeit von Waffen und Rüstung stark erleichtert. Ebenfalls praktisch ist der "V/M"-Wert, der den Wert pro Masse-Einheit anzeigt (für die kopfrechenschwachen Astronauten unter uns). Was hingegen weiterhin fehlt: Man sieht auch mit der StarUi-Mod beim Einkauf bei einem Händler nicht, wie viele Einheiten des jeweiligen Items man aktuell hat, was insbesondere angesichts von zwei Dutzend Munitionstypen hilfreich wäre. Auch ein gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigtes Schiffsinventar neben dem eigenen ist wohl aktuell nicht möglich.

Dennoch sieht die StarUI nach einer "Pflicht-Mod" für inventargestresste PC-Spieler aus.