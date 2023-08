GC23: Lords of the Fallen angespielt

Nur anders oder besser als das Original?

Teaser Nach dem Original von Deck13 lässt CI Games Lords of the Fallen noch dieses Jahr als Remake zurückkehren. Benjamin hat das Soulslike auf der Gamescom ausführlich angespielt und glaubt nun an einen würdigen Erben.

Die Lampe am Hüftgurt leuchtet nicht nur blau. Ihr könnt damit auch in die andere Dimension schauen oder mächtige Spezialangriffe zünden.

Den Fernkampf habe ich noch kaum ausprobiert. Wie die meisten Soulslikes scheint mir Lords of the Fallen aber klar auf den duellartigen Nahkampf ausgelegt zu sein.

Ich bin immer wieder überrascht, wenn Hersteller auf der Gamescom andere Gamepads nutzen als die von Microsoft und Sony. Von welcher Firma der beim Hands-on zustammt, weiß ich nicht. Das Ding liegt aber deutlich schlechter in der Hand als Dual Sense oder die neueste Version des Xbox-Controllers. Nun denn, was soll da schon in einem Soulslike schiefgehen? Ich spiele den Anfang des Action-RPGs aus Polen, das mit seinem 2014 vor allem den Namen gemein hat. Erst vor wenigen Tagen soll der Exiled Stalker eingebaut worden sein, der mich auf Anhieb am meisten anspricht. Der in seiner Kutte orientalisch anmutende Krieger ist mehr auf Schnelligkeit als auf Körperkraft angelegt und nutzt zwei gebogene Kurzschwerter. Die kreuzt er entsprechend bei seinem Block, der bei jedem auch nur minimal größeren Gegner beinahe nutzlos ist, die so gut wie jede Attacke meine Verteidigung überwinden kann. Besonders nachteilig ist das beim ersten Boss des Spiels, der mich am Ende meiner Session erwartet. Doch dazu später mehr.Zunächst mal mache ich Bekanntschaft mit einer neuen Funktion, die Lords of the Fallen von den meisten anderen Soulslikes unterscheidet; die Umbral-Lampe. Auf die Frage, was das blau leuchtende Ding macht, hätte John Rambo vermutlich eine passende Antwort. Aber das Teil kann doch mehr als einen azurfarbenen Schein zu erzeugen. Die Spielwelt Mournstead besteht nämlich sozusagen aus zwei Dimensionen. Knipse ich meine Lampe an, verändert sich entsprechend die Umgebung und es wird beispielsweise ein Übergang über eine Schlucht sichtbar. Aus einem Felsbrocken ragende Körper kann ich damit auch in meine Richtung ziehen und so etwa darauf stehend eine Plattform verschieben oder einfach ein ein Hindernis einreißen.Ich brauche das Ding aber auch bisweilen im Kampf. Manche Gegner hängen sozusagen zwischen den Dimensionen fest. Ich muss ihnen mit der Lampe also den blauen Schimmer entreißen, um sie komplett auf meine Dimensions-Seite zu ziehen. Nur so kann ich ihnen überhaupt Schaden zufügen. Die Gegner, auf die ich in der Demo treffe, sind ansonsten noch ziemlich leicht zu besiegen. Nun, außer einem riesigen Drachen wenige Minuten nach dem Einstieg, den man aber vermutlich gar nicht besiegen kann. Das Tutorial eines Soulsspiel muss gänzlich Genre-unbefleckten Spielern beibringen, was bei einem unfreiwilligen Ableben passiert. Ich die bis dahin gesammelte Ressource, keine Ahnung, wie die hier heißt, also einmalig wieder aufsammeln kann, so wie eben bei den Seelen in Dark Souls.Die benutzte ich an den Raststellen natürlich auch zum Stufenaufstieg. Eine Möglichkeit wie in Deck13s Original, die Ressource dort zumindest teilweise einzulagern und so zu sichern, gibt es im neuen Lords of the Fallen offenbar nicht mehr. Dafür aber ein paar andere neue Funktionen. Entdecke ich irgendwo mit der Lampe ein blau schimmernde Blumenwiese, kann ich dort nun einen eigenen Rastpunkt einrichten, der so lange erhalten bleibt, bis ich auf einer anderen Wiese einen neuen anlege. Dürfte man wohl immer wieder nutzen müssen, um insbesondere die Rückkehr zu einer der Bosskampf-Arenen möglichst kurz zu halten.Bevor ich aber noch zum Bosskampf komme, sollte ich noch erwähnen, dass die zwei Dimensionen noch eine weitere Besonderheit mitbringen. Sterbe ich in der „normalen“ Dimension, werde ich einmalig in der anderen wiederbelebt. Das haben sich die Entwickler vermutlich ausgedacht, da manch einer vielleicht den „Wechsel“ über die Nutzung der Lampe vergisst, und dann komplett in der anderen Dimension leichter erkennt, dass darin dann etwa plötzlich eine Leiter vorhanden ist, an der ich hochklettern kann. Um sich aus dieser Lage wieder zu befreien, muss man irgendwo in der Nähe eine (selbstredend blau blühende) Blume finden, an der man entsprechend zurückkehren kann. Interessant dabei, ich kann aus pilzartigen Gewächsen in der anderen Welt mit der Lampe Energie absaugen und damit meine TP-Leiste wieder nach und nach auffüllen. Ist mal was anderes, aber so richtig macht mich das in der Messedemo noch nicht an. Ich befürchte ein bisschen, dass mir das auf Dauer eher auf den Keks gehen wird, ständig die doofe Lampe rauszukramen, obgleich das an sich kein großer Aufwand ist.Aber zum Boss, den ich bei der ersten Begegnung nur mit einem Heilkreuz, dem Gegenstück zum Estus-Flakon, gegenüberstehe. Meine Stalker-Klasse ist zwar schnell, aber der Boss leider mindestens genauso flink. Das Biest bewegt sich schnell, verzögert aber zwischen mehrteiligen Hieben auf eine unangenehme Art. Um diesen Attacken oder verschiedenen Blitzzaubern zu entkommen, müsste ich den Gegner also schon mit ein bisschen Ruhe studieren, dummerweise habe ich zu dieser Zeit nur noch rund fünf Minuten. Ein letzter Versuch also noch. Ob ich zuvor das schemenhafte Abbild eines NPCs kurz vor der Bossarena übersehen habe oder dies erst jetzt erscheint, nachdem ich besagten „temporären Rastpunkt“ erzeugt habe, weiß ich nicht. In jedem Fall hole ich den bulligen Typ an meine Seite und hoffe, dass er für ausreichend Ablenkung sorgt.Allzu lang überlebt mein Mitkämpfer dann aber leider nicht und meine Versuche, passend auszuweichen, feindliche Angriffe zu kontern und Co. schlagen abermals fehl. Mit immer noch gut 50 Prozent TP liege ich am Ende am Boden, muss aber bereits weiter zum nächsten Termin. Im finalen Spiel werde ich mehr Zeit haben, mich auf den Boss einzustellen. Und vielleicht wähle ich dann ja auch die Ritterklasse, mit dem man laut den Machern gerade bei diesem ersten richtigen Boss deutlich leichteres Spiel hat als mit dem „Stalker“, eben auch, da man mit ihm einige Attacken vollständig blocken oder erfolgreich parieren kann. Und bis dahin habe ich ja vielleicht auch verinnerlicht, dass ich die Zwei-Dimensionalität für spezielle „Soul Flay“-Attacken nutzen kann. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich es gerne spielen werde, zumal der Unreal-Engine-5-Titel trotz teils noch heftigem Tearing teils richtig gut aussieht. Ob es allerdings ein besseres Spiel wird als Deck13s Lords of the Fallen von 2014, da bin ich unentschlossen. In jedem Fall bringt es neben größtenteils sehr typischen Soulslike-Mechaniken auch ein paar ganz eigene Ideen mit, die das Spiel positiv von der inzwischen vorhandenen Masse an-Klonen abheben könnte.