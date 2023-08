GC23: Lords of the Fallen im neuen Story-Trailer

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Publisher CI Games hat auf der gestrigen Opening Night Live-Show neue Einblicke in das kommende Lords of the Fallen gewährt. Den präsentierten Story-Trailer könnt ihr euch direkt unter diesen Newszeilen zu Gemüte führen. Das etwas mehr als eineinhalbminütige Video zeigt euch eine Auswahl an Ingame-Cutscenes und auch diverse Ausschnitte aus den Boss-Kämpfen, die euch im Titel von Entwicker Hexworks erwarten.

Lords of the Fallen (angekündigt wurde der Titel ursprünglich als The Lords of the Fallen) ist der Reboot des 2013er-Titels selben Namens, damals noch von Deck 13 entwickelt. Das Action-RPG erscheint am 13. Oktober 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.