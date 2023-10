Lords of the Fallen ist stellenweise atemberaubend schön und lädt mit seiner Überlagerung von zwei Welten, zwischen denen man quasi jederzeit wechseln kann, zum ausführlichen Erforschen ein [...] Das Kampfsystem [ist] angenehm vielseitig [...] Gemeinsam mit Lies of P sorgt Lords of the Fallen dafür, dass sich From Software mit seinem nächsten Titel erst mal viel Zeit lassen kann.