Lords of the Fallen: Roadmap für Gratis-Inhalte 2023 veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Die Entwickler bei Hexworks sind noch nicht fertig mit dem Soulslike Lords of the Fallen (im Test) und haben eine Roadmap veröffentlicht, die eine ganze Fülle von Patch-Verbesserungen und kostenlosen Inhalten noch für das sich dem Ende neigende aktuelle Jahr umfasst.

So soll es weitere Events mit neuen Quests geben, die noch ins Spiel kommende Rüstungs-Sets freischalten. Ebenso sind neue Zauber und erweiterte Inventartruhen geplant und geheime Fähigkeiten für Waffen von Bossen. Daneben soll in Zukunft die Controller-Belegung geändert werden können und es sind Modifikatoren für das New Game Plus geplant.

Die in Aussicht gestellten wöchenlichten Patches umfassen nicht nur Punkte wie Stabilität, Performance und Balancing, sondern auch "höhere Boss-Schwierigkeit". Da darf ein gewisser GG-Redakteur im Letsplay Lords of the Fallen gespannt sein, wie er letzteren Punkt in der Zukunft zu spüren bekommt.