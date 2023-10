Lords of the Fallen Test+

Teaser Abseits des Namens hat das neue Lords of the Fallen wenig gemein mit dem 2014 veröffentlichten Soulslike von Deck13. Wir haben das Action-RPG bereits getestet und verraten euch, ob es nur anders oder auch besser ist.

Zu viel zu wollen, ist bei Bossen in Soulslikes nie von Vorteil. Wenn man dann auch noch Probleme beim Ausweich-Timing hat wie ich bei diesem Boss, wird es noch schneller frustig. Trotz meiner Fehler finde ich den Auftaktboss Pieta etwas zu schwer.



Zweite Chance in der Totenwelt

Für so manches Hindernis müsst ihr zwingend ins Totenreich Umbral wechseln. Das quasi als zweite Weltschicht integrierte Unterreich bietet aber auch eine zweite Chance. Werdet ihr in Reich der Lebenden besiegt, werdet ihr einmal in Umbral wiederbelebt.

Kleinere Parallelen, viel mehr Bosse

Nur auf der Umbral-Ebene gibt es Knochenbrücken oder bewegliche Plattformen wie diese. Zumeist bilden sie einen Weg zu einer freilegbaren Abkürzung, die euch später das Erreichen desselben Punkts auch auf der Realitätsebene ermöglicht.

Rettung in letzter Sekunde

Meinung: Benjamin Braun Nach dem ersten Boss hatte ich noch einen ziemlichen Reinfall befürchtet. Spätestens danach aber spielt Lords of the Fallen seine Stärken gekonnt aus. Ganz besonders die doppelt gelayerte Spielwelt, die damit verknüpften Veränderungen der Umgebung, verschiedener Mechaniken und rätselartigen Einsprengseln machen mir großen Spaß. Auch die Bosse gefallen mir größtenteils ziemlich gut, sowohl spielerisch als auch in Bezug aufs visuelle Design.



Was Kampf- und Charaktersystem betrifft, ist das Spiel jetzt nicht unbedingt etwas Besonderes. Denn selbst Second-Chance- oder das rückgewinnungsartige System mit der ausgerauten TP-Leiste, gab es in anderen soulslikeartigen bereits. Aber die Mischung ist ansprechend und alles funktioniert weitgehend tadellos. Da CI Games mit dem Day-One-Patch die groben Performance-Probleme den bisherigen Eindrücken nach beseitigen konnte, drücken sie meine Wertung letztlich nicht. Unterm Strich schlägt das neue Lords of the Fallen seinen namensgleichen Vorgänger klar. Nach dem ersten Boss hatte ich noch einen ziemlichen Reinfall befürchtet. Spätestens danach aber spielt Lords of the Fallen seine Stärken gekonnt aus. Ganz besonders die doppelt gelayerte Spielwelt, die damit verknüpften Veränderungen der Umgebung, verschiedener Mechaniken und rätselartigen Einsprengseln machen mir großen Spaß. Auch die Bosse gefallen mir größtenteils ziemlich gut, sowohl spielerisch als auch in Bezug aufs visuelle Design.Was Kampf- und Charaktersystem betrifft, ist das Spiel jetzt nicht unbedingt etwas Besonderes. Denn selbst Second-Chance- oder das rückgewinnungsartige System mit der ausgerauten TP-Leiste, gab es in anderen soulslikeartigen bereits. Aber die Mischung ist ansprechend und alles funktioniert weitgehend tadellos. Da CI Games mit dem Day-One-Patch die groben Performance-Probleme den bisherigen Eindrücken nach beseitigen konnte, drücken sie meine Wertung letztlich nicht. Unterm Strich schlägt das neue Lords of the Fallen seinen namensgleichen Vorgänger klar.

Lords of the Fallen PS5

Einstieg/Bedienung Umfangreiches Tutorial (später im Inventar einsehbar)

"Karten" (genauer: Zeichnungen) helfen bei der Wegfindung in neue Gebiete

Stufenaufstiege mit gesammelter "Kraft" auch ohne Rast möglich

Per Setzling können an vielen Stellen optionale Rastpunkte platziert werden Zielerfassung teilweise fummelig

Ab und an zickige Kamera

Manuelles Einsammeln von Gegnern verlorenen"Kraft" teils nervig Spieltiefe/Balance Allgemein gelungenes "Dual-Layer"-Weltdesign

Clevere Abkürzungsmechanik, die Wechsel zwischen "Realität" und Totenreich erfordert

Große, abwechslungsreiche Spielwelt mit vielen Gegnertypen und etlichen Bossen

Gelungenes, soulslike-typisches Kampf- und Charaktersystem mit kleinen, feinen Besonderheiten Auftaktboss etwas zu schwer

Vergleichsweise hohe Linearität Grafik/Technik Grafik- und Leistungsmodus wählbar

Überwiegend gute Animationen

Schaurig-schöner Artstyle Kleinere Unschönheiten wie etwa "luftig" am Rücken hängende Schilde Sound/Sprache Gute englische Sprecher

Stimmungsvoller Soundtrack

Überwiegend gute Soundeffekte Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht getestet 8.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobal.Man kann gewiss darüber streiten, ob es angemessen war, dem 2014 veröffentlichten Lords of the Fallen im Test eine 7.5 zu geben. Hinter meiner Bewertung des ersten Soulslike von-Macher Deck13 stehe ich allerdings damals wie heute. Mit dem nun erscheinenden ebenfallsgetauften Sequel haben die Frankfurter, die zuletzt Atlas Fallen (im Kurztest ) veröffentlichten, nichts mehr zu tun. Stattdessen betraute Publisher CI Games sein internes Studio Hexworks mit der Umsetzung des Sequels, das rund 1000 Jahre nach den Ereignissen des Quasi-Vorgängers spielt.Natürlich soll die Fortsetzung, für die man selbstredend keine Vorkenntnisse braucht, das Original in jeder Hinsicht übertreffen. Ob mich die multidimensionale Spielwelt, die Bosskämpfe oder die technische Umsetzung auf Basis der Unreal Engine 5 überzeugen konnten, erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten 4K-Testvideo auf PS5. Die Spielszenen stammen aufgrund von Performance-Problemen, die vor dem erst am Tag vor Embargo erschienenen Day-One-Patch auftraten, überwiegend aus dem "Leistungsmodus".Was die grundlegenden Spielmechaniken von Kampf- und Charaktersystem betrifft, ist Lords of the Fallenund Konsorten erwartungsgemäß recht ähnlich. Aufschaltfunktion, schnelle, schwere und aufgeladene Hiebe, Ausweichsprünge, Blocks, Paraden, eben alles, was dazugehört. Auch Backstabs sind dabei, wobei ihr hier für solche Treffer zunächst die Haltung des Gegners brechen müsst. Es gibt ferner so etwas wie eine Rückgewinnungsmechanik, den trotz Blocks erleidet ihr temporären Schaden, der sich als graue Einfärbung eures TP-Balkens darstellt.Zurückgewinnen könnt ihr diesen Teil der Lebensleiste durch erfolgreiche Angriffe – sofern ihr selbst nichtzwischendurch getroffen werdet.Ebenso wird ein guter Teil ausgegraut, wenn ihr in die Umbral-Welt wechselt, die so etwas wie das Totenreich in Mournstead darstellt. Ja, "in" Mournstead, denn die Spielwelt in Lords of the Fallen besteht sozusagen aus zwei direkt übereinanderliegenden Welt-Ebenen. Befindet ihr euch in der Realität (Axion genannt), könnt ihr lediglich mit eurer (von Beginn an verfügbaren) Umbral-Lampe hineinschauen respektive -leuchten. Blockiert in der Realität beispielsweise ein Gittertor den Weg, das in Umbral fehlt? Dann reckt die Lampe durch Halten der linken Schultertaste, solange ihr Licht auf das Gitter fällt, löst es sich auf und ihr könnt einfach hindurchgehen. Meistens reicht dieses Anleuchten aber nicht und ihr müsst komplett nach Umbral wechseln. Dann erscheinen in Axiom nicht vorhandene Knochenbrücken oder auch bewegliche Plattformen, die ihr mit der Lampe zu euch heranziehen könnt.Diese nur in Umbral vorhandenen Pfade sind wichtig, da ihr an bestimmte Stellen nur darüber ans Ziel gelangt. Nur so kommt ihr dann etwa von hinten an eine ausfahrbare Leiter oder einen umtretbaren Balken, die euch später das Erreichen dieses Punkts auch in der realen Welt ermöglichen. Da die Umbral-Welt allerdings gefährlicher ist – unter anderem durch stetig (wenn auch langsam) neu spawnende kleinere Gegner – müsst ihr für eure Fortschritte entsprechend ein höheres Risiko eingehen.Zudem geht es in Umbral zurück zum letzten Rastpunkt, wenn ihr ausgeknockt werdet. In der Realität wiederum gewährt euch das Spiel so etwas wie eine zweite Chance, entfernt ähnlich zur Wiederbelebung in Sekiro, denn dann werdet ihr eben zunächst in Umbral wiederbelebt. Ein faires Angebot, zumal beim unfreiwilligen Wechsel nach Umbral (ihr könnt auch auf Knopfdruck in die Totenwelt gehen, allerdings nur an gewissen Punkten wieder nach Axiom gelangen) eine Druckwelle in der Nähe befindliche Gegner wegschleudert. Die zweite Chance funktioniert übrigens immer, sogar bei einem Sturz in die Tiefe. Ihr werdet dann immer an einen nahegelegenen Ort zurückgesetzt, an dem ihr festen Boden unter den Füßen habt.Das neue Lords of the Fallen zeigt auch kleinere Parallelen zum Deck13-Original. Beispielsweise bei der Funktion der Rastpunkte, an denen ihr die Kernressource "Kraft" auf Wunsch auch ohne Rast in Stufenaufstiege investieren könnt. Stufenaufstiege sind entsprechend möglich, ohne den üblichen Gegner-Respawn in der Welt auszulösen. Abseits dessen haben die beiden Spiele aber kaum mehr als den Namen und etwas Lore gemein. Ein großer Unterschied besteht auch bei den Dimensionen. Mournstead ist erheblich größer und bietet deutlich mehr unterschiedliche Biome und Gegnertypen. Nett bei den normalen Gegnern ist auch, dass sich viele davon deutlich verändern, wenn ich von der realen Welt ins Totenreich Umbral wechsle.Gab es im 2014er-Soulslike insgesamt gerade mal zehn Bossgegner, könnt ihr hier theoretisch innerhalb von 15 Stunden auf ebensoviele treffen. Vom visuellen Design her gefallen sie mir noch dazu insgesamt besser. Und auch spielerisch, wenn man mal vom allerersten verpflichtenden Boss absieht, den wohl nicht nur ich für ein bisschen zu schwierig für den Einstieg halte. Ich glaube, in noch in keinem anderen Soulslike bin ich dermaßen oft beim ersten Boss gestorben. Letztlich sah ich mich zu grinden genötigt, um an dieser Stelle weiterzukommen. Die Bosse danach haben mir aber wie gesagt wesentlich besser gefallen.Testversionen haben in Zeiten quasi obligatorischer Day-One-Patches immer irgendwelche kleine Macken und Bugs, die dann mit dem Launch-Update oft noch bereinigt werden. Bei Lords of the Fallen waren die Probleme allerdings massiver als sonst zumeist. Ein Hotfix der Entwickler sorgte dafür, dass die bestehenden Savegames nicht mehr brauchbar waren, wodurch ich mehrere Stunden Spielzeit verlor. Adressieren sollte dieser Fix eigentlich die Performance-Schwächen des Spiels, die sowohl im deutlich hübscheren Grafik- als auch mit auf die Bildrate fokussierten Leistungs-Modus zu massiven und oft langanhaltenden Slowdowns führten. Die traten aber auch nach dem Update immer noch auf, wenngleich auch etwas seltener, was die Wertung definitiv gedrückt hätte.Praktisch in letzter Sekunde mit dem etwa einen Tag vor dem Embargo aufgespielten Day-One-Patch scheint CI Games das Problem allerdings noch bereinigt zu haben. Um das aber mit absoluter Sicherheit zu überprüfen, muss ich mir das Spiel noch mal genauer anschauen. Da der erste Eindruck aber andeutet, dass die Slowdowns nicht mehr vorhanden sind, sehe ich davon ab, die während der Testphase aufgetretenen Probleme in der Wertung einzubeziehen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)