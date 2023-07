PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

CI Games hat mit einer rund Viertelstündigen Präsentation neue Einblicke in Lords of the Fallen gewährt. Ihr erfahrt etwas zur Hauptquest eurer Spielfigur, seht einen frühen Bosskampf und mehr aus dem Soulslike auf Basis der Unreal Engine 5.

Lords of the Fallen (ursprünglich angekündigt als The Lords of the Fallen) versteht sich als Reboot des 2013er-Titels selben Namens, der damals von Deck 13 entwickelt wurde. Das Action-RPG erscheint am 13. Oktober 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.