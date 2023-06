Like a Dragon - Infinite Wealth: Landet Ichiban in Teil 8 in den USA?

Release Anfang 2024

PC Xbox X

Im Zuge des Xbox Games Showcase haben Sega und Ryo ga Gotoku Studio den achten Hauptteil der Like a Dragon-Reihe (ehemals Yakuza) offiziell angekündigt. Like a Dragon - Infinite Wealth lautet der Titel der Fortsetzung von Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5).

Im Render-Trailer seht ihr, wie Held Ichiban Kasuga reichlich verwirrt und splitterfasernackt an einem Strand aufwacht, der verdächtig eher nach Amerika als Japan aussieht. Infinite Wealth soll Anfang 2024 erscheinen. Mehr Infos zum Rollenspiel werden sicher bei der RGG Summit Summer-Präsentation der Entwickler am 16. Juni 2023 präsentiert.