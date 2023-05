Ratchet & Clank - Rift Apart: Ab 26. Juli auch für PC

PS5

Obwohl erst letzte Woche eine State of Play ausgestrahlt wurde, hat Sony doch nicht alles Pulver verschossen. Der bisherige PS5-Exklusivtitel Ratchet & Clank - Rift Apart), von Benjamin im Test mit 9.0 als Pflichttitel eingestuft, erscheint Ende Juli auch auf dem PC, bei Steam und im Epic Games Store für 60 Euro.

Das temporeiche Spiel wird von den Niederländern Nixxes Software, auch für die PC-Ports der neuen Spiderman-Spiele verantwortlich und 2021 von Sony gekauft, umfangreich angepasst. Sony nennt auf dem eigenen Blog folgende Features:

Mehrere Qualitätsstufen für Raytracing-Reflexionen sowie RT-Schatten,

Ultrawide-Unterstützung von Gameplay und Zwischensequenzen (von 21:9 bis 48:9), auch über drei Monitore verteilt bei frei wählbarer Bildfrequenz,

die Wahl zwischen DLSS3 (mit Reflex und DLAA), AMD FSR2 und Intel XeSS sowie "Temporal Injection Techlogy", einer von Insomniac entwickelten, herstellerunabhängigen Upscale-Technologie,

volle Unterstützung für den DualSense-Controller sowie Maus und Tastatur.

Für alle ungeduldigen Spieler – und jene die auf eine bessere Optimierung als bei The Last of Us Part 1 hoffen – gibt es mit der Verpixler-Waffe und dem Karbonax-Rüstungssatz zwei Vorbestellerboni. Die PC-Version enthält auch die Inhalte der Digital-Deluxe-Edition, die fünf vormals dort enthaltenen Rüstungen werden zum kommenden 20. Jubiläum der Serie von fünf weiteren, von vorigen Serienteilen inspirierten, Sets ergänzt.

Mit dem PC-Release des Plattformers gibt es nun nur noch das Demon-Souls-Remake als zeitigen AAA-PS5-Exklusivtitel, der sich im strengen Sinne noch so nennen darf.